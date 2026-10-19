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Onde trabalha o presidente da República?

Palácio do Planalto é a sede do Poder Executivo federal e abriga o gabinete presidencial e órgãos de assessoramento

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Palácio do Planalto à noite.
Palácio do Planalto à noite Divulgação

O presidente da República trabalha principalmente no Palácio do Planalto, na Praça dos Três Poderes, em Brasília.

O edifício é a sede do Poder Executivo federal e abriga o gabinete do presidente, além de estruturas como a Casa Civil, a Secretaria-Geral e o Gabinete de Segurança Institucional.

O local concentra reuniões ministeriais, encontros com autoridades, cerimônias, assinatura de atos e parte da agenda diária do chefe do Executivo.

Lula (PT), atual presidente e candidato à reeleição, mantém compromissos tanto no Planalto quanto no Palácio da Alvorada, residência oficial onde também são realizadas reuniões de trabalho.

Se Flávio Bolsonaro (PL) vencer o segundo turno, passará a ocupar o mesmo espaço institucional a partir de 5 de janeiro de 2027.

O prédio foi concebido por Oscar Niemeyer e integra o conjunto arquitetônico da Praça dos Três Poderes, ao lado do Congresso Nacional e do Supremo Tribunal Federal.

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