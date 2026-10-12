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‘Problema técnico’ causou falta de som em propaganda de Flávio Bolsonaro, diz Abert

A associação diz aguardar posicionamento do TSE sobre petição da campanha do PL protocolada na Justiça Eleitoral

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Flávio Bolsonaro em live no Youtube
Propaganda eleitoral de Flávio Bolsonaro teve falta de som ao ser exibida Reprodução/Youtube/Flavio Bolsonaro

A Associação Brasileira de Televisões e Rádios Legislativas (Abert) disse nesta segunda-feira (12) que um “problema técnico no processamento da mídia” da peça eleitoral do candidato à Presidência Flávio Bolsonaro (PL) causou a falta de som. Em nota, a instituição afirmou que recebeu o material da equipe do presidenciável em “perfeitas condições”. Leia a íntegra abaixo.

A associação explicou que a operação para a transmissão da propaganda eleitoral é feita por um “grupo único” composto por emissoras.

“O modelo, consolidado ao longo de diversas eleições, é realizado de forma compartilhada pelas emissoras participantes, que disponibilizam profissionais e equipamentos para o recebimento, preparação, geração e distribuição do sinal da propaganda eleitoral”, relatou a Abert.

A associação informou que o episódio foi comunicado ao Tribunal Superior Eleitoral (TSE). A Abert também disse aguardar posicionamento da Corte sobre a petição apresentada à Justiça Eleitoral pela campanha de Flávio.

TSE diz que houve problema técnico

O TSE comunicou que a peça eleitoral de Flávio será reexibida. Em nota, a Corte informou que a propaganda ficou sem áudio por um problema técnico durante o carregamento das mídias da campanha do PL e do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT).

O TSE disse também que, depois de perceber a falta de som na propaganda de Flávio, houve tempo hábil para corrigir a peça eleitoral de Lula.

Leia a íntegra da nota da Abert

“Em atenção às falhas de áudio registradas na propaganda eleitoral desta segunda-feira (12), a ASTRAL (Associação Brasileira de Televisões e Rádios Legislativas) e a ABERT (Associação Brasileira de Emissoras de Rádio e Televisão) informam que a equipe técnica do “grupo único” de emissoras públicas e privadas, constituído em conjunto com o Tribunal Superior Eleitoral (TSE) para a transmissão da propaganda eleitoral gratuita, identificou um problema técnico no processamento da mídia da campanha do candidato Flávio Bolsonaro, originalmente recebida do partido político em perfeitas condições. A ocorrência foi comunicada prontamente ao TSE”.

“A operação do grupo único para a transmissão da propaganda eleitoral, modelo consolidado ao longo de diversas eleições, é realizada de forma compartilhada pelas emissoras participantes, que disponibilizam profissionais e equipamentos para o recebimento, preparação, geração e distribuição do sinal da propaganda eleitoral”.

“Considerando que a representação do candidato já apresentou petição à Justiça Eleitoral, as emissoras aguardam o posicionamento do TSE, conforme os procedimentos previstos na legislação eleitoral para situações dessa natureza”.

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