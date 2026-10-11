Saiba quem são os 54 senadores eleitos as prioridades

No último dia 4 de outubro os brasileiro elegeram 54 senadores, que iniciam seu mandato no dia 1º de fevereiro e ficaram até 31 de janeiro de 2035. Neste ano, foram eleitos dois por estado, diferente de um, como acontecia nas eleições passadas. 14 dos eleitos foram reeleitos, enquanto 38 vão ocupar o cargo pela primeira vez. Dois exerceram o cargo em legislaturas passadas.

Estão entre as pautas dos nossos senadores a reforma do Judiciário, o impeachment de ministros do Supremo Tribunal Federal (STF), a economia e a segurança pública. Mas, outros temas também já circulam nos bastidores, como questõe ligadas a saúde e infraestrutura.

Conheça os senadores

Acre – Marcio Bittar (PL) e Mara Rocha (Republicanos)

– Marcio Bittar (PL) e Mara Rocha (Republicanos) Alagoas – Arthur Lira (PP) e Marina JHC (PSDB)

– Arthur Lira (PP) e Marina JHC (PSDB) Amapá – Rayssa Furlan (Podemos) e Lucas Barreto (PSD)

– Rayssa Furlan (Podemos) e Lucas Barreto (PSD) Amazonas – Eduardo Braga (MDB) e Plínio Valério (PSDB)

– Eduardo Braga (MDB) e Plínio Valério (PSDB) Bahia – Rui Costa (PT) e Jaques Wagner (PT)

– Rui Costa (PT) e Jaques Wagner (PT) Ceará – Cid Gomes (PSB) e Luizianne Lins (Rede)

– Cid Gomes (PSB) e Luizianne Lins (Rede) Distrito Federal – Michelle Bolsonaro (PL) e Bia Kicis (PL)

– Michelle Bolsonaro (PL) e Bia Kicis (PL) Espírito Santo – Renato Casagrande (PSB) e Evair de Melo (Republicanos)

– Renato Casagrande (PSB) e Evair de Melo (Republicanos) Goiás – Gustavo Gayer (PL) e Gracinha Caiado (União)

– Gustavo Gayer (PL) e Gracinha Caiado (União) Maranhão – André Fufuca (PP) e Lahesio Bonfim (Novo)

– André Fufuca (PP) e Lahesio Bonfim (Novo) Mato Grosso – Mauro Mendes (União) e Zé Medeiros (PL)

– Mauro Mendes (União) e Zé Medeiros (PL) Mato Grosso do Sul – Reinaldo Azambuja (PL) e Capitão Contar (PL)

– Reinaldo Azambuja (PL) e Capitão Contar (PL) Minas Gerais – Domingos Sávio (PL) e Marília Campos (PT)

– Domingos Sávio (PL) e Marília Campos (PT) Pará – Helder Barbalho (MDB) e Chicão (União)

– Helder Barbalho (MDB) e Chicão (União) Paraíba – João Azevêdo (PSB) e Veneziano Vital do Rêgo (MDB)

– João Azevêdo (PSB) e Veneziano Vital do Rêgo (MDB) Paraná – Filipe Barros (PL) e Deltan Dallagnol (Novo)

– Filipe Barros (PL) e Deltan Dallagnol (Novo) Pernambuco – Humberto Costa (PT) e Marília Arraes (PDT)

– Humberto Costa (PT) e Marília Arraes (PDT) Piauí – Marcelo Castro (MDB) e Júlio César (PSD)

– Marcelo Castro (MDB) e Júlio César (PSD) Rio de Janeiro – Carlos Portinho (PL) e Carlos Jordy (PL)

– Carlos Portinho (PL) e Carlos Jordy (PL) Rio Grande do Norte – Styvenson Valentim (Podemos) e Samanda de Lula (PT)

– Styvenson Valentim (Podemos) e Samanda de Lula (PT) Rio Grande do Sul – Ubiratan Sanderson (PL) e Marcel Van Hattem (Novo)

– Ubiratan Sanderson (PL) e Marcel Van Hattem (Novo) Rondônia – Fernando Máximo (PL) e Bruno Scheid (PL)

– Fernando Máximo (PL) e Bruno Scheid (PL) Roraima – Nicoletti (PL) e Teresa Surita (MDB)

– Nicoletti (PL) e Teresa Surita (MDB) Santa Catarina – Carol de Toni (PL) e Carlos Bolsonaro (PL)

– Carol de Toni (PL) e Carlos Bolsonaro (PL) São Paulo – Guilherme Derrite (PP) e André do Prado (PL)

– Guilherme Derrite (PP) e André do Prado (PL) Sergipe – Rogério Carvalho (PT) e Alessandro Vieira (MDB)

– Rogério Carvalho (PT) e Alessandro Vieira (MDB) Tocantins – Eduardo Gomes (PL) e Alexandre Guimarães (MDB)

*Com informações da Agência Senado