Reduzir filas do SUS e combater crime são prioridades dos eleitores, diz Nexus

Equilíbrio das contas públicas aparece como segunda principal demanda quando considerados apenas os primeiros votos dos entrevistados

A redução das filas do Sistema Único de Saúde (SUS) e o combate ao crime organizado são as principais prioridades dos brasileiros para o quarto mandato do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT), segundo pesquisa Nexus-Seta.

O levantamento aponta que 47% dos entrevistados consideram a redução do tempo de espera por consultas, exames e cirurgias na rede pública uma das prioridades do próximo governo. Outros 39% citam o combate ao crime organizado e o reforço da segurança pública.

Na sequência, aparecem empatados, com 28% das menções, a melhoria da qualidade da educação, a redução do preço dos alimentos e do custo de vida e o combate à corrupção.

A pesquisa apresentou aos entrevistados uma lista de possíveis ações do governo federal e pediu que fossem escolhidas, em ordem de importância, três prioridades para a gestão que começa em janeiro de 2027.

Veja as prioridades dos brasileiros para o quarto mandato de Lula

Reduzir as filas do SUS para consultas, exames e cirurgias: 47%;

Combater o crime organizado e reforçar a segurança pública: 39%;

Melhorar a qualidade do ensino e ampliar a escola em tempo integral: 28%;

Baixar o preço dos alimentos e o custo de vida: 28%;

Combater a corrupção: 28%;

Equilibrar as contas públicas e cortar gastos do governo: 27%;

Gerar empregos e qualificar os trabalhadores: 21%;

Reduzir e simplificar os impostos: 21%;

Combater a pobreza e ampliar os programas sociais: 14%;

Proteger o meio ambiente e combater o desmatamento: 11%;

Ampliar os programas de moradia e saneamento básico: 8%;

Investir em obras de infraestrutura: 6%;

Nenhuma: 1%;

Não sabem ou não responderam: 4%.

Equilíbrio das contas públicas é segunda maior prioridade na primeira menção

Quando consideradas apenas as respostas sobre qual deveria ser a primeira prioridade do próximo governo, o equilíbrio das contas públicas e o corte de gastos aparecem na segunda colocação, com 14%, atrás apenas da redução das filas do SUS, com 18%.

A redução do preço dos alimentos e do custo de vida aparece com 11%, seguida pelo combate à corrupção, com 10%. O combate ao crime organizado e a redução e simplificação dos impostos foram citados por 9% cada.

Em outra pergunta do mesmo levantamento, 71% dos entrevistados defenderam um maior controle das contas públicas, mesmo que a medida resulte na redução dos gastos com programas sociais.

Expectativa de melhora é maior na educação

A Nexus também questionou os brasileiros sobre as perspectivas para diferentes áreas até 2030. A educação pública lidera as expectativas positivas: 45% acreditam que a situação vai melhorar, enquanto 29% projetam uma piora.

Na saúde pública, 41% esperam avanços e 32% acreditam que a situação vai piorar. Já na segurança pública, 40% projetam uma deterioração do cenário, ante 37% que esperam melhorias.

Em relação à economia e ao controle dos preços, 48% acreditam que a situação vai piorar nos próximos quatro anos, enquanto 33% esperam uma melhora.

Apenas 18% acreditam no cumprimento de todas ou quase todas as prioridades

Entre os entrevistados que apontaram ao menos uma prioridade para o próximo mandato, 18% acreditam que Lula conseguirá cumprir todas ou quase todas as demandas citadas. Outros 32% esperam que o presidente consiga atender a uma parte delas.

Para 24%, o governo conseguirá cumprir poucas das prioridades apontadas. O mesmo percentual acredita que nenhuma delas será atendida.

As expectativas em relação ao próximo mandato também são acompanhadas pela cobrança por mudanças. Segundo a Nexus, 60% dos brasileiros defendem alterações substanciais nas políticas e nos projetos do governo federal a partir de 2027.

Metodologia

A pesquisa Nexus-Seta ouviu 2.000 eleitores por telefone nas 27 unidades da Federação entre os dias 23 e 25 de novembro de 2026. A margem de erro é de 2,2 pontos percentuais, para mais ou para menos, e o nível de confiança é de 95%.