Sinto que Michelle ‘não quer participar’ da campanha de Flávio, diz Valdemar

De acordo com o presidente nacional do PL, a ex-primeira-dama também pode desistir de disputa por vaga no Senado

O presidente nacional do PL, Valdemar Costa Neto, disse nesta quinta-feira (2) que Michelle Bolsonaro não demonstra interesse em fazer parte da campanha presidencial de Flávio Bolsonaro e que ela pode desistir de disputar uma vaga no Senado. As declarações foram dadas em entrevista à Rádio Gaúcha.

“Eu sinto que ela não quer participar” Valdemar Costa Neto

Ainda segundo o presidente do PL, Michelle comunicou pessoalmente o desejo de deixar a presidência do PL Mulher na terça-feira (30). “Ela me disse que queria sair da presidência do partido. Eu não tenho o que fazer, que talvez não fosse candidata a senadora”.

Valdemar afirmou que a saída de Michelle representa uma perda para a sigla devido ao seu carisma, mas ressaltou que a situação entre os dois está resolvida. De acordo com o presidente, a campanha presidencial segue normalmente após reunião realizada com Flávio na quarta-feira (1º).

“O Flávio está tocando a campanha para frente, a Michelle resolveu sair da presidência do PL Mulher e nós estamos tocando a nossa vida”

Críticas ao vídeo de Garotinho

Ainda na entrevista, Valdemar criticou a decisão de Michelle de compartilhar um vídeo do ex-governador do Rio de Janeiro, Anthony Garotinho, sobre supostas festas promovidas pelo dono do Banco Master, Daniel Vorcaro. Para o dirigente, a divulgação do conteúdo foi um erro. “Ela fez muito mal de pôr o vídeo do Garotinho. O Garotinho não tem credibilidade”, afirmou.

Valdemar mencionou que Flávio reconhece que não deveria ter procurado Vorcaro após sua prisão para tratar de recursos para “Dark Horse”, filme que retrata a vida do ex-presidente Jair Bolsonaro, mas ponderou que, na época da solicitação original, não havia acusações contra o Banco Master.

Em 13 de maio, a agência de notícias Intercept Brasil noticiou que Flávio trocou mensagens com Vorcaro, com o intuito de captar financiamento para o filme. Já em 19 de maio, o portal Metrópoles revelou que o parlamentar se encontrou com o banqueiro após a primeira prisão, em novembro de 2025, quando foi deflagrada a primeira fase da Operação Compliance Zero para apurar supostas fraudes envolvendo o Banco Master. Em entrevista a jornalistas, o senador confirmou a visita.

Crise na família Bolsonaro

O atrito público entre Michelle e Flávio Bolsonaro começou no dia 24 de junho, quando a ex-primeira-dama publicou vídeos relatando ter sido maltratada e humilhada pelo senador durante uma ligação telefônica.

Segundo a ex-primeira-dama, o pré-candidato à Presidência a “apunhalou” ao defender o deputado André Fernandes (PL-CE) que é presidente do PL no Ceará. Fernandes declarou apoio ao pré-candidato ao governo do Ceará Ciro Gomes (PSDB) que, conforme Michelle, chamou ao próprio Flávio e seus irmãos de corruptos e de “ovos de serpentes nazistóides”.

Em resposta, Flávio Bolsonaro divulgou nota pedindo desculpas por qualquer desrespeito e, em um eventos políticos em Goiás, adotou um tom conciliador. O senador afirmou que as diferenças são “página virada” e defendeu a união do partido em prol da sua pré-candidatura à Presidência, reforçando o interesse em ter uma mulher como vice em sua chapa.