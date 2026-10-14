Após temporal, deslizamento de terra mata uma pessoa em São Paulo
Uma pessoa morreu na cidade de São Paulo nesta quarta-feira (14), após fortes chuvas aingirem a capital. Segundo o Corpo de Bombeiros, a morte aconteceu na Brasilândia, após a terra cair sobre uma casa.
Oito viaturas foram acionadas, mas a vítima, cujos dados não foram divulgados, morreu no local. Até as 18h01, os bombeiros receberam 11 chamadas para quedas de árvores, quatro para desabamentos e 17 para enchentes.
A cidade também registrou diversos pontos de alagamentos. A Defesa Civil emitiu alerta para raios e ventos. No túnel do Anhangabaú, diversos veículos ficaram submersos.
Vídeos mostraram também água entrando na estação Japão-Liberdade. Na Paraíso, houve queda de água na plataforma da Linha 1-Azul. Por volta das 15h25, o Centro de Gerenciamento de Emergências Climáticas (CGE), da Prefeitura de São Paulo, colocou a capital paulista sob estado de atenção.
Segundo o órgão, a combinação de calor com a entrada de brisa marítima estimula a formação de chuvas de forte intensidade na cidade.
O CGE comunicou haver potencial para queda de granizo entre bairros da Zona Norte e da Zona Oeste de São Paulo. Houve relato de precipitação de gelo na região central da capital paulista.
O CGE encerrou o estado de atenção na cidade de São Paulo por volta das 17h20. O órgão comunicou que a chuva perdeu força, mas informou que o tempo segue instável.
Cancelamento de voos
A Aena comunicou que quatro decolagens e dois pousos no Aeroporto de Congonhas foram cancelados na tarde desta quarta-feira (14) em razão das condições meteorológicas na cidade de São Paulo.
Segundo o CGE, houve registro de ventos de até 88,9km/h no Aeroporto de Congonhas. O órgão explicou que a combinação de calor com a entrada de brisa marítima estimula a formação de chuvas de forte intensidade.
O CGE encerrou o estado de atenção na cidade de São Paulo por volta das 17h20. O órgão comunicou que a chuva perdeu força, mas informou que o tempo segue instável na capital paulista.
Assuntos
continue lendo
- São Paulo registra alagamentos após chuvas fortes; veja vídeos Jovem Pan · há 3 horas
- Amazônia registra menor desmatamento da série histórica em 2025, aponta MapBiomas Jovem Pan* · há 8 horas
- Prazo pra bancos devolverem R$ 1,3 bilhão de bets acaba nesta quarta Agência Brasil · há 11 horas
- Justiça condena quatro homens a 15 anos por estupro coletivo de adolescente no RJ Jovem Pan · há 12 horas