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Brasil

Após temporal, deslizamento de terra mata uma pessoa em São Paulo

Cidade também registrou diversos pontos de alagamento

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SP - CHUVA/ALAGAMENTO - GERAL - O céu fica encoberto nesta quarta,(14), em São Paulo (SP), com previsão de pancadas de chuva e trovoadas. A chuva provoca alagamentos em pontos da cidade. 14/10/2026 - Foto: ANGéLICA ALVES/FOTOARENA/FOTOARENA/ESTADÃO CONTEÚDO
Oito viaturas foram acionadas, mas a vítima, cujos dados não foram divulgados, morreu no local ANGéLICA ALVES/FOTOARENA/FOTOARENA/ESTADÃO CONTEÚDO

Uma pessoa morreu na cidade de São Paulo nesta quarta-feira (14), após fortes chuvas aingirem a capital. Segundo o Corpo de Bombeiros, a morte aconteceu na Brasilândia, após a terra cair sobre uma casa.

Oito viaturas foram acionadas, mas a vítima, cujos dados não foram divulgados, morreu no local. Até as 18h01, os bombeiros receberam 11 chamadas para quedas de árvores, quatro para desabamentos e 17 para enchentes.

A cidade também registrou diversos pontos de alagamentos. A Defesa Civil emitiu alerta para raios e ventos. No túnel do Anhangabaú, diversos veículos ficaram submersos.

Vídeos mostraram também água entrando na estação Japão-Liberdade. Na Paraíso, houve queda de água na plataforma da Linha 1-Azul. Por volta das 15h25, o Centro de Gerenciamento de Emergências Climáticas (CGE), da Prefeitura de São Paulo, colocou a capital paulista sob estado de atenção.

Segundo o órgão, a combinação de calor com a entrada de brisa marítima estimula a formação de chuvas de forte intensidade na cidade.

O CGE comunicou haver potencial para queda de granizo entre bairros da Zona Norte e da Zona Oeste de São Paulo. Houve relato de precipitação de gelo na região central da capital paulista.

O CGE encerrou o estado de atenção na cidade de São Paulo por volta das 17h20. O órgão comunicou que a chuva perdeu força, mas informou que o tempo segue instável.

Cancelamento de voos

A Aena comunicou que quatro decolagens e dois pousos no Aeroporto de Congonhas foram cancelados na tarde desta quarta-feira (14) em razão das condições meteorológicas na cidade de São Paulo

Segundo o CGE, houve registro de ventos de até 88,9km/h no Aeroporto de Congonhas. O órgão explicou que a combinação de calor com a entrada de brisa marítima estimula a formação de chuvas de forte intensidade.

O CGE encerrou o estado de atenção na cidade de São Paulo por volta das 17h20. O órgão comunicou que a chuva perdeu força, mas informou que o tempo segue instável na capital paulista.

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