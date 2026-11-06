Espanha limita oferta de azeite de oliva para conter queda de preços

Restrição valerá a partir deste mês de novembro até setembro de 2027, segundo a resolução do Ministério da Agricultura, Pesca e Alimentação

Líder global na produção de azeite de oliva, a Espanha determinou limites à oferta do produto como parte de uma campanha para limitar a queda de preços após uma temporada abundante.

“Cada lagar terá a obrigação de manter estocado 12% de sua produção declarada mensalmente, em instalações próprias ou de terceiros”, de acordo com resolução publicada nesta sexta-feira (06) no Boletín Oficial del Estado, o Diário Oficial espanhol. O lagar é o estabelecimento ou o conjunto de equipamentos onde as azeitonas são moídas e prensadas para a extração do azeite de oliva.

A restrição valerá a partir deste mês de novembro até setembro de 2027, segundo a resolução do Ministério da Agricultura, Pesca e Alimentação.

A resolução cita que considerando dados analisados iniciais, a produção projetada para o período 2026/2027 é de 1.602.596 toneladas.