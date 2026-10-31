G20 encerra reunião de chanceleres sem consenso sobre segurança internacional

As divergências ficaram evidentes com o cancelamento da tradicional foto oficial dos chanceleres, após representantes europeus ameaçarem boicotar o registro pela presença do ministro das Relações Exteriores da Rússia

Os ministros das Relações Exteriores do G20 encerraram neste sábado, 31, dois dias de reuniões em Atlanta, nos Estados Unidos, sem alcançar consenso sobre questões centrais de segurança internacional, diante de divergências sobre a guerra entre Rússia e Ucrânia, o conflito no Irã e as tarifas comerciais americanas. O grupo não divulgou um comunicado conjunto e apresentou apenas uma declaração da presidência, sem mencionar acordos alcançados.

“Não vou fingir que estamos perto de encontrar soluções universalmente aceitas para esses problemas”, afirmou o secretário de Estado americano, Marco Rubio, em entrevista coletiva. Ele ressaltou, porém, que alguns países estão trabalhando juntos em temas como cadeias de suprimentos e minerais críticos.

As divergências ficaram evidentes com o cancelamento da tradicional foto oficial dos chanceleres, após representantes europeus ameaçarem boicotar o registro pela presença do ministro das Relações Exteriores da Rússia, Sergey Lavrov. Também houve discordâncias sobre a decisão do governo Trump de não convidar a África do Sul, integrante do G20, para o encontro.

Sobre a guerra na Ucrânia, Rubio afirmou não saber se uma paz negociada é possível e disse não acreditar que alguém esteja afirmando que um acordo negociado esteja próximo. O secretário defendeu, porém, os convites a Lavrov para a reunião de Atlanta e ao presidente russo, Vladimir Putin, para a cúpula de dezembro, argumentando que seria impossível resolver pacificamente o conflito sem conversar com ambos os lados.

A possibilidade de uma nova intervenção militar americana no Irã também esteve no pano de fundo do encontro. Autoridades dos Estados Unidos alertaram países do Oriente Médio sobre a possibilidade de novos ataques após as eleições legislativas americanas de terça-feira, 3 de novembro, e de uma eventual retaliação iraniana. A segurança da navegação pelo Estreito de Ormuz esteve entre as prioridades abordadas pelos chanceleres.

A reunião serviu de preparação para a cúpula de líderes do G20, prevista para dezembro, na Flórida, sob a presidência de Donald Trump.