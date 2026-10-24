Rússia e Ucrânia sinalizam retomada de negociações de paz, mas impasse territorial persiste

Guerra da Ucrânia já dura mais de quatro anos e meio

A Ucrânia e a Rússia sinalizaram interesse em retomar as negociações de paz mediadas pelos Estados Unidos, com apoio a uma missão humanitária liderada pela primeira-dama americana, Melania Trump. No entanto, divergências significativas sobre território e garantias de segurança continuam a ser obstáculos para encerrar o conflito.

O novo esforço diplomático surge após mais de quatro anos e meio de combates, com um anúncio surpresa de um cessar-fogo local para permitir a entrada de ajuda na região ucraniana de Kherson.

Apesar da esperança gerada pela iniciativa humanitária, as posições fundamentais de ambos os lados permanecem inalteradas. Moscou continua a exigir controle sobre territórios ucranianos que ainda não domina completamente, enquanto Kiev insiste em garantias sólidas contra futuras invasões. Horas após o presidente russo Vladimir Putin concordar “em princípio” em reiniciar as negociações, a Rússia lançou novo ataque mortal a capital ucraniana, reforçando a fragilidade do processo de paz.

Há uma nova rodada de negociações, prevista para meados de novembro em Abu Dhabi, e que visa romper o impasse, embora questões territoriais e de segurança permaneçam sem solução.

As demandas da Rússia incluem o controle total de regiões ucranianas anexadas ilegalmente e a retirada de forças ucranianas dessas áreas. Moscou também quer que a Ucrânia renuncie à sua tentativa de aderir à Organização do Tratado do Atlântico Norte (Otan, da sigla em inglês) e reduza seu exército. Kiev, por sua vez, vê as garantias de segurança apoiadas por aliados ocidentais como essenciais para qualquer acordo futuro, embora a sua adesão à Otan tenha sido descartada pela administração americana.