Cerca de 40 deputados federais eleitos têm mais de 1 milhão de seguidores; leia os mais seguidos

Dos 513 deputados eleitos, 454 declararam ao Tribunal Superior Eleitoral (TSE) que utilizaram ao menos uma conta no Instagram durante a campanha

O Instagram foi a plataforma mais utilizada pelos candidatos a deputado federal, que declararam ao TSE ter 5.973 contas nesta rede social. No total, 5.493 dos 7.259 candidatos utilizam esse canal de comunicação para campanha, o que equivale a 76%.

Dos 513 deputados eleitos, 454 declararam ao Tribunal Superior Eleitoral (TSE) que utilizaram ao menos uma conta no Instagram durante a campanha. Desse total, 39 candidatos superam o número de 1 milhão de seguidores.

A lista é encabeçada por Nikolas Ferreira (PL-MG), com 22,7 milhões de seguidores; Lucas Pavanato (PL-SP), com 5,5 milhões; e Erika Hilton (Psol-SP), com 5,3 milhões.

Ainda há 36 deputados eleitos que têm entre 500 mil e 1 milhão de seguidores; 132 que têm entre 100 mil e 500 mil seguidores.

Depois dessa plataforma, as redes sociais com mais contas de campanha de candidatos a deputado são:

Facebook (4.342);

TikTok (1.928);

YouTube (1.143);

X (859);

Threads (608);

LinkedIn (221)

WhatsApp (142)

Direita lidera índice de engajamento

Mais da metade do engajamento (52,3%) dos deputados federais mais seguidos nas redes sociais é de representantes do campo da direita. Os dados são de levantamento da Nexus, publicado nesta no dia 7 de julho, com os cinco deputados mais seguidos da direita, cinco da esquerda e cinco do centro.

O deputado Nikolas Ferreira (PL-MG) atingiu o Índice de Relevância nas Redes (IR² Nexus) global de 80,29 pontos no período, em uma escala de 0 a 100. O score ficou consideravelmente acima dos outros 14 perfis analisados (cinco de cada uma das três linhas ideológicas) e representa mais do que o dobro do índice registrado pelo segundo colocado, Fábio Teruel (MDB-SP), que somou 35,92 pontos.

Em seguida, no ranking por relevância, vêm os deputados Gustavo Gayer (PL-GO), com 25,81 pontos; Erika Hilton (PSOL-SP), com 22,13; e André Janones (Rede-MG), com 18,23.

*Com informações da Agência Câmara