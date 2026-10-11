Cerca de 40 deputados federais eleitos têm mais de 1 milhão de seguidores; leia os mais seguidos
O Instagram foi a plataforma mais utilizada pelos candidatos a deputado federal, que declararam ao TSE ter 5.973 contas nesta rede social. No total, 5.493 dos 7.259 candidatos utilizam esse canal de comunicação para campanha, o que equivale a 76%.
Dos 513 deputados eleitos, 454 declararam ao Tribunal Superior Eleitoral (TSE) que utilizaram ao menos uma conta no Instagram durante a campanha. Desse total, 39 candidatos superam o número de 1 milhão de seguidores.
A lista é encabeçada por Nikolas Ferreira (PL-MG), com 22,7 milhões de seguidores; Lucas Pavanato (PL-SP), com 5,5 milhões; e Erika Hilton (Psol-SP), com 5,3 milhões.
Ainda há 36 deputados eleitos que têm entre 500 mil e 1 milhão de seguidores; 132 que têm entre 100 mil e 500 mil seguidores.
Depois dessa plataforma, as redes sociais com mais contas de campanha de candidatos a deputado são:
- Facebook (4.342);
- TikTok (1.928);
- YouTube (1.143);
- X (859);
- Threads (608);
- LinkedIn (221)
- WhatsApp (142)
Direita lidera índice de engajamento
Mais da metade do engajamento (52,3%) dos deputados federais mais seguidos nas redes sociais é de representantes do campo da direita. Os dados são de levantamento da Nexus, publicado nesta no dia 7 de julho, com os cinco deputados mais seguidos da direita, cinco da esquerda e cinco do centro.
O deputado Nikolas Ferreira (PL-MG) atingiu o Índice de Relevância nas Redes (IR² Nexus) global de 80,29 pontos no período, em uma escala de 0 a 100. O score ficou consideravelmente acima dos outros 14 perfis analisados (cinco de cada uma das três linhas ideológicas) e representa mais do que o dobro do índice registrado pelo segundo colocado, Fábio Teruel (MDB-SP), que somou 35,92 pontos.
Em seguida, no ranking por relevância, vêm os deputados Gustavo Gayer (PL-GO), com 25,81 pontos; Erika Hilton (PSOL-SP), com 22,13; e André Janones (Rede-MG), com 18,23.
*Com informações da Agência Câmara
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