Debate na Record é cancelado após ‘incompatibilidade de agendas’ de Flávio e Lula

Até agora, nem Flávio Bolsonaro (PL) e nem Lula (PT) marcaram presença em nenhum dos debates realizados

O debate presidencial na Record que aconteceria no próximo domingo (11) foi cancelado devido incompatibilidade de agendas dos candidatos à Presidência da República, segundo nota divulgada pela emissora.

“A RECORD informa que, em razão da incompatibilidade de agendas dos candidatos à Presidência da República, Flávio Bolsonaro e Luiz Inácio Lula da Silva, o debate previsto para o próximo domingo, 11 de outubro, foi cancelado.”

O próximo debate está previsto para acontecer nas seguintes datas:

15 de outubro (horário a definir): Pool VEJA+ TV, CNN Brasil, Exame, Metrópoles, Novabrasil FM, Rádio Itatiaia, RedeTV!, Rede Vida, SBT, SBT News e Terra

Pool VEJA+ TV, CNN Brasil, Exame, Metrópoles, Novabrasil FM, Rádio Itatiaia, RedeTV!, Rede Vida, SBT, SBT News e Terra 18 de outubro (20h): Band (com TV Cultura, TV Gazeta, Jovem Pan e Estadão)

Band (com TV Cultura, TV Gazeta, Jovem Pan e Estadão) 23 de outubro (horário a definir): Globo

Esse seria o primeiro debate presidencial após o primeiro turno. Desde o primeiro turno, nem Flávio e nem Lula marcaram presença em nenhum dos que foram realizados, entretando, após a votação do dia 5 de outubro que terminou com o filho do ex-presidente Jair Bolsonaro como vencedor, eles havia informado que tinha o interesse em comaparecer aos debates no segundo turno.

No primeiro turno, Lula terminou a disputa atrás de Flávio, que teve 47,03% dos votos válidos, e Lula, 45,16%. Os dois voltam a se enfrentar nas urnas em 25 de outubro.

O cancelamento do debate da Record se junta ao da Globo, último que seria realizado no primeiro turno, que foi cancelado horas antes de começar em decorrência do não comparecimento de Flávio e Lula.

Segundo o senador, a decisão por não ir ao debate foi “em função da censura imposta ao evento pelo TSE. A imprensa tem que ser livre e as eleições limpas. Em breve mais detalhes”, escreveu.

Lula nos debates

O presidente nacional do PT, Edinho Silva, disse no dia 2 de outubro que o presidente Lula (PT) iria comparecer aos debates do segundo turno e que ele quer “confronto direto” com seu adversário. Em coletiva de imprensa, Edinho afirmou que a campanha está preparada para o segundo turno.

O petista fez uma ressalva de que talvez o presidente não consiga ir em todos os debates que for convidado. “Ele vai no segundo turno, ele vai aos debates. Não sei se ele tem agenda para ir a todos, mas ele vai aos debates porque vai ter o confronto direto, ele e Flávio, que é o que ele quer. Ele quer que o povo brasileiro enxergue a diferença”, disse.

No primeiro turno, o presidente, que não compareceu a nenhum dos debates disse chegou a dizer que os debates presidenciais são “infrutíferos” e “desequilibrados”.