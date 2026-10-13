Flávio diz que não vai a debate da Band/Jovem Pan: ‘Não está previsto’

Segundo o candidato, a equipe dele ainda deve estudar se ele estará presente no último debate antes do 2º turno, que acontece na TV Globo

O senador e candidato à Presidência Flávio Bolsonaro (PL) disse nesta terça-feira (13) que não vai ao debate presidencial da Band/Jovem Pan marcado para o próximo domingo (18).

“Não está previsto este debate domingo. Quem vai dar a palavra final vai ser minha equipe técnica de irmos no último debate”, afirmou o candidato.

Segundo o candidato, a equipe dele ainda deve estudar se ele estará presente no último debate antes do 2º turno, que acontece na TV Globo, no dia 23 de outubro, dois dias antes do 2º turno.

A declaração foi feita durante evento do MDB, em que o deputado federal e presidente do partido, Baleia Rossi, declarou apoio de 17 diretórios da sigla a Flávio Bolsonaro.

Segundo apurado pela Jovem Pan, aliados do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) teriam cravado nos bastidores a ida do petista para o debate da Band/Jovem Pan neste domingo. A informação foi confirmada por ao menos três nomes da campanha do petista.

A tendência é que a confirmação para as emissoras que formam o pool para o debate seja enviado até quinta-feira (15). O encontro seria o primeiro entre os candidatos à Presidência nesta eleição, já que um dos enfrentamentos já tinha sido cancelado na semana passada e outro, marcado para quinta (15), também tende a seguir o mesmo caminho devido à incompatibilidade de agendas dos presidenciáveis.

Os próximos debates estariam previstos para acontecer nas seguintes datas: