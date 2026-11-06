Lula convida Janones para viagem à COP-31 e às Filipinas para fazer lives

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) convidou o deputado André Janones (Rede-MG) para participar de viagens internacionais à Turquia, para a COP31, e às Filipinas e realizar lives. Os eventos ocorrem neste mês de novembro.

Os convites, aceitos pelo deputado, foram feitos durante a “live da vitória”, transmissão ao vivo feita na noite desta quinta-feira, 5, pelos dois após a reeleição de Lula à Presidência. A live alcançou mais de 3 milhões de visualizações.

“Eu vou participar da COP-31 e o Brasil vai chegar lá com muita força. Estou convidando o Janones, se ele quiser ir comigo, a gente pode ir lá e fazer umas livezinhas do nosso ‘exército’. Depois da Turquia, eu vou fazer uma viagem de trabalho nas Filipinas. São mais 11 horas de voo e você aproveita e vai junto Também podemos fazer uma live. É o nosso ‘exército’ itinerante no mundo”, sugeriu Lula.

Mais adiante na transmissão, Lula afirmou que ampliará a importância das redes sociais na comunicação no seu próximo mandato, depois do papel que tiveram para a virada eleitoral que lhe garantiu a vitória nas urnas.

“Eu vou utilizar mais a rede digital para conversar com o povo. Eu não vou esperar um novo governo, não. Eu vou começar ‘ontem’ a trabalhar isso. Eu vou começar a falar diretamente para que o povo não precise de ninguém para interpretar o que estou pensando”, disse.

Após o resultado do primeiro turno, em que o senador Flávio Bolsonaro (PL-RJ) saiu na frente na disputa, com 47,03% dos votos válidos, contra 45,16% do petista, cresceu uma onda de mobilização digital em favor de Lula protagonizada por Janones.

O deputado criou o canal de WhatsApp “Exército do Lula” onde incentivava apoiadores a cumprir “missões” e colaborar com o engajamento de conteúdos relacionados a Lula. Ao fim do segundo turno, o canal chegou a cerca de 10 milhões de pessoas.