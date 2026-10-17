Lula critica ‘Globo’ por almoço com Flávio antes de entrevista: ‘Raiva de mim’

Em evento de campanha, o chefe do Executivo disse ter ao seu lado o povo brasileiro

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) criticou nesta sexta-feira (16) a Globo por almoço da cúpula da emissora com o senador Flávio Bolsonaro (PL-RJ) horas antes de entrevista. O chefe do Executivo deu declaração durante evento da campanha à reeleição.

Também nesta sexta-feira, Flávio foi entrevistado pela jornalista Renata Lo Prete, da TV Globo. Lula foi sabatinado na quinta-feira (15). Segundo a emissora, a ordem se deu por sorteio.

Lula afirmou que a Globo “está com raiva” dele. O petista listou como motivos: a derrubada das bets; o fim da escala 6×1; promessa de transporte gratuito aos fins de semana; a prisão do dono do Banco Master, Daniel Vorcaro.

“A partir de hoje, a Globo está sob suspeição da minha candidatura. Não merece confiança”, declarou Lula.

O petista também disse aos seus apoiadores presentes que terão de enfrentar: “a bandeira norte-americana”, os presidentes da Argentina e dos Estados Unidos, Javier Milei e Donald Trump, Vorcaro, a extrema direita e Antônio Carlos Camilo Antunes, conhecido como “Careca do INSS”.

“Do meu lado, tenho o povo brasileiro. Nós vamos votar e vamos derrotar”, disse.