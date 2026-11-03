Lula pede mobilização da sociedade civil contra a continuidade das bets no Brasil
O presidente reeleito Luiz Inácio Lula da Silva (PT) defendeu nesta terça-feira (3) a mobilização da sociedade civil contra a continuidade das plataformas de apostas esportivas no Brasil. Em vídeo publicado nas redes sociais, o petista afirmou que a população deve participar do debate sobre as bets, tema de audiência pública marcada para esta terça-feira no Supremo Tribunal Federal (STF).
“A sociedade civil não pode permitir a continuidade das bets”, declarou Lula. O presidente também demonstrou preocupação com a participação de representantes favoráveis à manutenção das plataformas na audiência convocada pelo ministro Luiz Fux, relator do processo que discute a proibição das apostas.
“Me parece que tem mais gente participando que interessa que as bets continuem funcionando, do que as pessoas que são contra as bets”, afirmou o presidente. “É importante que a sociedade civil participe para que haja justiça na decisão.”
Debate no Supremo
A audiência pública foi convocada por Fux para discutir a proibição das bets no país. O tema chegou ao STF após o governo federal adotar medidas para retirar as plataformas de apostas do mercado regulamentado.
Durante a campanha eleitoral, Lula assinou uma medida provisória que extinguiu as apostas do mercado regulado. A discussão no Supremo ocorre após essa iniciativa do Executivo e envolve a continuidade das atividades do setor no Brasil.
O vídeo divulgado pelo presidente foi gravado depois de sua rotina de exercícios matinais. Na publicação, Lula ainda apresentava a voz mais rouca que o habitual, após a intensa reta final da campanha eleitoral.
Veja o vídeo:
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