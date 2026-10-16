Moraes autoriza Bolsonaro a receber convidados para aniversário da filha Laura
O ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal (STF), autorizou nesta sexta-feira (16) a entrada de dez convidados na residência do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) para um almoço em comemoração ao aniversário de sua filha caçula, Laura Firmo Bolsonaro. A celebração está prevista para este domingo (18), e a autorização vale exclusivamente para o período necessário à realização do evento.
A decisão atende a um pedido apresentado pela defesa do ex-presidente, que encaminhou ao STF uma relação com os nomes das pessoas que participariam da comemoração. Bolsonaro foi condenado a 27 anos e três meses de prisão, em regime inicial fechado.
Na decisão, Moraes determinou que os convidados deverão cumprir as regras e os procedimentos de segurança estabelecidos para o ingresso e a permanência na residência. Todos também deverão seguir as orientações dos agentes responsáveis pela segurança do local.
Quem está autorizado a participar do almoço
Ao todo, dez pessoas receberam autorização para entrar na residência do ex-presidente. Entre elas estão Vicente de Paulo Reinaldo, pai de Michelle Bolsonaro; Maisa Torres Antunes, madrasta da ex-primeira-dama; Diego Torres Dourado, meio-irmão de Michelle por parte de pai; Carlos Eduardo Antunes Torres, irmão de criação de Michelle e filho de Maisa; Geovanna Kathleen Ferreira Lima, Suyane Lanuze Ferreira Lima e Yuri Daniel Ferreira Lima, três meio-irmãos de Michelle por parte de mãe.
Também foram autorizados Claudiane da Costa Torres e Victor Vinícius Machado Ribeiro, além de Geraldo Barbosa de Araujo, contratado para trabalhar como churrasqueiro durante a comemoração.
O ministro determinou ainda que a Secretaria de Segurança Pública do Distrito Federal e o diretor do Núcleo de Custódia da Polícia Militar sejam comunicados imediatamente para a adoção das providências necessárias.
A decisão também prevê a intimação dos advogados de Bolsonaro e a comunicação à Procuradoria-Geral da República (PGR). O despacho foi assinado por Moraes nesta sexta-feira (16), no âmbito da execução penal do ex-presidente.
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