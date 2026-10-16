Pesquisa Gerp: Flávio Bolsonaro tem 50% da intenções de voto; Lula marca 45%

Levantamento divulgado nesta sexta-feira (16) mostra vantagem de cinco pontos percentuais do candidato do PL; diferença é estatisticamente significativa

Pesquisa Gerp divulgada nesta sexta-feira (16) mostra Flávio Bolsonaro (PL) com 50% das intenções de voto contra 45% do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) no segundo turno das eleições presidenciais de 2026. Os números são da modalidade estimulada, quando os nomes dos candidatos são apresentados aos entrevistados. A vantagem do senador é de cinco pontos percentuais, considerada estatisticamente significativa pelo instituto.

Segundo o levantamento, 3% dos entrevistados não souberam ou não responderam, enquanto 2% afirmaram que não votariam em nenhum dos candidatos.

Na comparação com a pesquisa divulgada em 12 de outubro, Flávio Bolsonaro passou de 53% para 50%, enquanto Lula oscilou de 44% para 45%. Com isso, a diferença entre os dois candidatos caiu de nove para cinco pontos percentuais.

Considerando apenas os votos válidos, que excluem brancos, nulos e indecisos, Flávio Bolsonaro aparece com 52%, contra 48% de Lula. Segundo o instituto, a diferença de quatro pontos percentuais também é estatisticamente significativa.

Intenção de voto por sexo, idade e renda

O levantamento mostra diferenças nas intenções de voto de acordo com o perfil dos entrevistados. Entre os homens, Flávio Bolsonaro registra 58%, contra 38% de Lula. Já entre as mulheres, o presidente lidera com 52%, enquanto o senador aparece com 42%.

Na divisão por faixa etária, Flávio tem 56% entre os eleitores de 35 a 44 anos, contra 41% de Lula. O petista, por sua vez, registra 51% entre os entrevistados com 60 anos ou mais, enquanto o candidato do PL tem 47%.

A renda também apresenta diferenças. Entre os eleitores com rendimento familiar de até um salário mínimo, Lula alcança 66% das intenções de voto, contra 28% de Flávio. Já na faixa de dois a cinco salários mínimos, o senador tem 61%, enquanto o presidente aparece com 34%.

Flávio lidera em quatro regiões; Lula vence no Nordeste

No recorte por regiões, considerando os votos válidos da pesquisa estimulada, Flávio Bolsonaro aparece à frente no Sul (67% a 33%), Centro-Oeste (66% a 34%), Norte (61% a 39%) e Sudeste (55% a 45%).

Lula lidera no Nordeste, com 65% dos votos válidos, contra 35% do adversário. Segundo a Gerp, as diferenças registradas nas cinco regiões são estatisticamente significativas.

Maioria afirma já ter definido o voto

A pesquisa também perguntou aos entrevistados que escolheram um dos candidatos se a decisão de voto é definitiva. Entre eles, 97% afirmaram que a escolha está totalmente definida, enquanto 2% disseram que ainda podem mudar de candidato. Outros 1% não souberam responder.

Entre os eleitores de Flávio Bolsonaro, 98% declararam que a escolha está definida. No eleitorado de Lula, o percentual é de 97%.

Metodologia

A pesquisa Gerp Mercadologia ouviu 2.400 eleitores em todo o Brasil entre os dias 14 e 16 de outubro de 2026, por meio de entrevistas telefônicas. A margem de erro é de dois pontos percentuais, para mais ou para menos, com nível de confiança de 95,55%.

O levantamento foi realizado com recursos próprios do instituto e está registrado no Tribunal Superior Eleitoral (TSE) sob o número BR-05187/2026.