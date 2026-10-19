Quanto ganha o presidente da República no Brasil?
O vencedor do segundo turno entre Lula (PT) e Flávio Bolsonaro (PL) receberá, a partir da posse em janeiro de 2027, o subsídio mensal fixado para o presidente da República.
O valor em vigor é de R$ 46.366,19 por mês, conforme decreto legislativo aprovado pelo Congresso Nacional. O mesmo subsídio foi estabelecido para o vice-presidente da República e os ministros de Estado.
A remuneração passou por reajustes graduais entre 2023 e 2025. O último degrau entrou em vigor em fevereiro de 2025 e permanece como referência em 2026.
A Constituição determina que cabe ao Congresso fixar os subsídios do presidente, do vice e dos ministros, o que significa que o chefe do Executivo não define o próprio salário.
O valor bruto ainda está sujeito às regras tributárias aplicáveis, como imposto de renda e contribuições previstas em lei.
Além do subsídio, o cargo envolve estrutura oficial de trabalho, segurança e residência, mas essas despesas pertencem à Presidência da República e não são incorporadas como salário pessoal do ocupante.
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