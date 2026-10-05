Senado terá recorde de 18 mulheres a partir de 2027

Doze mulheres foram eleitas neste domingo (4) e se juntarão a outras 6 senadoras com mandato até 2031

O Senado terá 18 mulheres a partir de 2027, a maior presença feminina já registrada na Casa. Doze senadoras foram eleitas neste domingo (4) e se juntarão a outras 6 que têm mandato até 2031.

As mulheres passarão a ocupar 22% das 81 cadeiras do Senado. Atualmente, a Casa Alta tem 15 senadoras, o equivalente a 18% do total. A nova composição representa um aumento de 3 cadeiras.

As 12 mulheres eleitas também representam um recorde para uma única eleição ao Senado. A maior marca anterior havia sido registrada em 2002, quando 8 mulheres foram eleitas. Em 2018, última eleição em que 2/3 das cadeiras da Casa estavam em disputa, foram 7.

Foram eleitas representantes por Acre, Alagoas, Amapá, Ceará, Distrito Federal, Goiás, Minas Gerais, Pernambuco, Roraima e Santa Catarina. O Distrito Federal foi a única unidade da Federação a eleger 2 mulheres para o Senado neste ano: Michelle Bolsonaro (PL) e Bia Kicis (PL). As 12 mulheres eleitas para o Senado neste domingo são:

* Mara Rocha (Republicanos-AC);

* Marina JHC (PSDB-AL);

* Rayssa Furlan (Podemos-AP);

* Luizianne Lins (Rede-CE);

* Michelle Bolsonaro (PL-DF);

* Bia Kicis (PL-DF);

* Gracinha Caiado (União-GO);

* Marília Campos (PT-MG);

* Marília Arraes (PDT-PE);

* Samanda de Lula (PT-RN);

* Teresa Surita (MDB-RR);

* Carol de Toni (PL-SC).

As novas senadoras tomarão posse em fevereiro de 2027 e terão mandato de 8 anos, até 2035.

Com a nova composição, haverá mulheres representando 15 unidades da Federação no Senado: Acre, Alagoas, Amapá, Ceará, Distrito Federal, Goiás, Maranhão, Minas Gerais, Pernambuco, Piauí, Mato Grosso do Sul e Tocantins.