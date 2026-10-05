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Senado terá recorde de 18 mulheres a partir de 2027

Doze mulheres foram eleitas neste domingo (4) e se juntarão a outras 6 senadoras com mandato até 2031

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SENADO FEDERAL
Plenário do Senado Federal Andressa Anholete/Agência Senado

O Senado terá 18 mulheres a partir de 2027, a maior presença feminina já registrada na Casa. Doze senadoras foram eleitas neste domingo (4) e se juntarão a outras 6 que têm mandato até 2031.

As mulheres passarão a ocupar 22% das 81 cadeiras do Senado. Atualmente, a Casa Alta tem 15 senadoras, o equivalente a 18% do total. A nova composição representa um aumento de 3 cadeiras.

As 12 mulheres eleitas também representam um recorde para uma única eleição ao Senado. A maior marca anterior havia sido registrada em 2002, quando 8 mulheres foram eleitas. Em 2018, última eleição em que 2/3 das cadeiras da Casa estavam em disputa, foram 7.

Foram eleitas representantes por Acre, Alagoas, Amapá, Ceará, Distrito Federal, Goiás, Minas Gerais, Pernambuco, Roraima e Santa Catarina. O Distrito Federal foi a única unidade da Federação a eleger 2 mulheres para o Senado neste ano: Michelle Bolsonaro (PL) e Bia Kicis (PL). As 12 mulheres eleitas para o Senado neste domingo são:

  • * Mara Rocha (Republicanos-AC);
  • * Marina JHC (PSDB-AL);
  • * Rayssa Furlan (Podemos-AP);
  • * Luizianne Lins (Rede-CE);
  • * Michelle Bolsonaro (PL-DF);
  • * Bia Kicis (PL-DF);
  • * Gracinha Caiado (União-GO);
  • * Marília Campos (PT-MG);
  • * Marília Arraes (PDT-PE);
  • * Samanda de Lula (PT-RN);
  • * Teresa Surita (MDB-RR);
  • * Carol de Toni (PL-SC).

As novas senadoras tomarão posse em fevereiro de 2027 e terão mandato de 8 anos, até 2035.

Com a nova composição, haverá mulheres representando 15 unidades da Federação no Senado: Acre, Alagoas, Amapá, Ceará, Distrito Federal, Goiás, Maranhão, Minas Gerais, Pernambuco, Piauí, Mato Grosso do Sul e Tocantins.

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