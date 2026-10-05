Senado terá recorde de 18 mulheres a partir de 2027
O Senado terá 18 mulheres a partir de 2027, a maior presença feminina já registrada na Casa. Doze senadoras foram eleitas neste domingo (4) e se juntarão a outras 6 que têm mandato até 2031.
As mulheres passarão a ocupar 22% das 81 cadeiras do Senado. Atualmente, a Casa Alta tem 15 senadoras, o equivalente a 18% do total. A nova composição representa um aumento de 3 cadeiras.
As 12 mulheres eleitas também representam um recorde para uma única eleição ao Senado. A maior marca anterior havia sido registrada em 2002, quando 8 mulheres foram eleitas. Em 2018, última eleição em que 2/3 das cadeiras da Casa estavam em disputa, foram 7.
Foram eleitas representantes por Acre, Alagoas, Amapá, Ceará, Distrito Federal, Goiás, Minas Gerais, Pernambuco, Roraima e Santa Catarina. O Distrito Federal foi a única unidade da Federação a eleger 2 mulheres para o Senado neste ano: Michelle Bolsonaro (PL) e Bia Kicis (PL). As 12 mulheres eleitas para o Senado neste domingo são:
- * Mara Rocha (Republicanos-AC);
- * Marina JHC (PSDB-AL);
- * Rayssa Furlan (Podemos-AP);
- * Luizianne Lins (Rede-CE);
- * Michelle Bolsonaro (PL-DF);
- * Bia Kicis (PL-DF);
- * Gracinha Caiado (União-GO);
- * Marília Campos (PT-MG);
- * Marília Arraes (PDT-PE);
- * Samanda de Lula (PT-RN);
- * Teresa Surita (MDB-RR);
- * Carol de Toni (PL-SC).
As novas senadoras tomarão posse em fevereiro de 2027 e terão mandato de 8 anos, até 2035.
Com a nova composição, haverá mulheres representando 15 unidades da Federação no Senado: Acre, Alagoas, Amapá, Ceará, Distrito Federal, Goiás, Maranhão, Minas Gerais, Pernambuco, Piauí, Mato Grosso do Sul e Tocantins.
Assuntos
continue lendo
- PL elege 19 senadores e terá a maior bancada do Casa Alta do Congresso Jovem Pan · há 47 minutos
- Oito partidos elegem governadores no 1º turno; PL e PSD são os maiores vencedores Jovem Pan · há 47 minutos
- Nikolas Ferreira lidera ranking dos deputados mais votados do país; veja top 20 Jovem Pan · há 2 horas
- Lula vence em 52 países e territórios; Flávio lidera em 32 no exterior Jovem Pan · há 2 horas