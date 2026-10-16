Zanin vai relatar novo pedido do PSD por segundo turno no Rio
O ministro do Supremo Tribunal Federal Cristiano Zanin foi sorteado nesta sexta-feira (16) para relatar a ação que pede a realização de segundo turno para o governo do estado do Rio de Janeiro.
A ação foi protocolada pelo PSD, partido do candidato Eduardo Paes, e pretende suspender a decisão do Tribunal Superior Eleitoral (TSE), que, na semana passada, anulou os votos obtidos pelo candidato Anthony Garotinho (Republicanos) e determinou a retotalização dos votos para o cargo de governador do Rio de Janeiro.
A medida permitiu que Douglas Ruas (PL) fosse declarado eleito no primeiro turno, por ter passado de 49,27% para 50,88% dos votos válidos.
Para o PSD, “a realização de segundo turno deve depender exclusivamente dos votos dos eleitores, não de eventos processuais”.
“A interpretação impugnada, contudo, mantém aberta outra via para o mesmo resultado: quem sabe que terá o registro negado pode manter-se na urna, captar votos e aguardar que a anulação definitiva retire esses votos da base“, argumenta o partido.
Na semana passada, em outra ação sobre o caso, Zanin negou pedido da campanha de Paes para suspender a decisão do TSE.
Assuntos
continue lendo
- PF pede mais 90 dias para investigar financiamento de Dark Horse por Vorcaro Matheus Alleoni · há 35 minutos
- ‘Ninguém quer que empresa quebre’, diz Lula em promulgação de fim da escala 6×1 Jovem Pan · há 1 hora
- Camilo Santana critica Meta e fala sobre ‘interferência externa’ nas eleições Estadão Conteúdo · há 2 horas
- Pesquisa Gerp: Flávio Bolsonaro tem 50% da intenções de voto; Lula marca 45% Jovem Pan · há 2 horas