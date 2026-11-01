Rússia ataca rede elétrica da Ucrânia e deixa milhares de casas sem energia

Bombardeios atingiram quatro regiões ucranianas enquanto Moscou defende retomada das negociações de paz com Kiev e Washington

A ofensiva ocorre enquanto Rússia, Ucrânia e Estados Unidos discutem uma nova rodada de negociações para tentar encerrar a guerra

Centenas de milhares de residências ficaram sem eletricidade na Ucrânia neste domingo (1º), após ataques russos contra a infraestrutura energética de quatro regiões do país. O presidente ucraniano, Volodymyr Zelensky, denunciou a intensidade dos bombardeios e afirmou que Moscou tenta aproveitar a escassez de equipamentos de defesa aérea para ampliar os danos provocados pelos ataques.

“A intensidade dos ataques é muito alta, e os russos estão tentando explorar ao máximo a escassez de interceptores de mísseis balísticos”, afirmou Zelensky. O presidente não detalhou quais instalações foram atingidas, mas confirmou que os bombardeios comprometeram o fornecimento de energia elétrica em diferentes partes do território ucraniano.

A ofensiva ocorre enquanto Rússia, Ucrânia e Estados Unidos discutem uma nova rodada de negociações para tentar encerrar a guerra. Neste domingo, o assessor de política externa do Kremlin, Yuri Ushakov, afirmou que os próximos encontros devem começar com representantes dos três países, sem a participação inicial de governos europeus.

Segundo a agência Interfax, Ushakov justificou a proposta pela existência de canais de comunicação entre Moscou e Washington. “Temos contatos de trabalho com os americanos. Portanto, é lógico que pelo menos as primeiras rodadas de negociações sejam realizadas em formato trilateral”, declarou.

O assessor também afirmou que o presidente russo, Vladimir Putin, estaria disposto a conversar diretamente com Zelensky caso recebesse uma ligação do líder ucraniano. “Acho que ele atenderia, claro. Putin nunca se recusou a dialogar”, disse Ushakov, segundo a Interfax.

Drones atingem Rússia

Enquanto a Ucrânia enfrentava interrupções no fornecimento de eletricidade, um ataque com drones provocou danos significativos a uma instalação industrial na região russa de Nizhny Novgorod. O governador local, Gleb Nikitin, confirmou o episódio neste domingo e informou que equipes de emergência foram mobilizadas para atender à ocorrência.

As autoridades não divulgaram o nome da instalação atingida. A região abriga a refinaria de petróleo NORSI, uma das maiores da Rússia, mas não há confirmação de que a unidade tenha sido o alvo do ataque.

Segundo a agência estatal TASS, o governo regional adotou medidas para preservar o abastecimento de combustível nos postos após a ofensiva. As autoridades russas não apresentaram informações detalhadas sobre a extensão dos danos ou possíveis vítimas.

O Comitê de Investigação da Rússia abriu um processo criminal por suspeita de terrorismo relacionado ao ataque contra a instalação industrial e outras estruturas civis da região, informou a TASS.