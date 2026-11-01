JOVEM PAN

Jovem Pan
TV Ao Vivo
Jornal da Manhã | 07h00 - 11h00
Mundo

Rússia ataca rede elétrica da Ucrânia e deixa milhares de casas sem energia

Bombardeios atingiram quatro regiões ucranianas enquanto Moscou defende retomada das negociações de paz com Kiev e Washington

Jovem Pan

UCRÂNIA-ODESA-ATAQUE
A ofensiva ocorre enquanto Rússia, Ucrânia e Estados Unidos discutem uma nova rodada de negociações para tentar encerrar a guerra EFE/EPA/STATE EMERGENCY SERVICE OF UKRAINE HANDOUT

Centenas de milhares de residências ficaram sem eletricidade na Ucrânia neste domingo (1º), após ataques russos contra a infraestrutura energética de quatro regiões do país. O presidente ucraniano, Volodymyr Zelensky, denunciou a intensidade dos bombardeios e afirmou que Moscou tenta aproveitar a escassez de equipamentos de defesa aérea para ampliar os danos provocados pelos ataques.

“A intensidade dos ataques é muito alta, e os russos estão tentando explorar ao máximo a escassez de interceptores de mísseis balísticos”, afirmou Zelensky. O presidente não detalhou quais instalações foram atingidas, mas confirmou que os bombardeios comprometeram o fornecimento de energia elétrica em diferentes partes do território ucraniano.

A ofensiva ocorre enquanto Rússia, Ucrânia e Estados Unidos discutem uma nova rodada de negociações para tentar encerrar a guerra. Neste domingo, o assessor de política externa do Kremlin, Yuri Ushakov, afirmou que os próximos encontros devem começar com representantes dos três países, sem a participação inicial de governos europeus.

Segundo a agência Interfax, Ushakov justificou a proposta pela existência de canais de comunicação entre Moscou e Washington. “Temos contatos de trabalho com os americanos. Portanto, é lógico que pelo menos as primeiras rodadas de negociações sejam realizadas em formato trilateral”, declarou.

O assessor também afirmou que o presidente russo, Vladimir Putin, estaria disposto a conversar diretamente com Zelensky caso recebesse uma ligação do líder ucraniano. “Acho que ele atenderia, claro. Putin nunca se recusou a dialogar”, disse Ushakov, segundo a Interfax.

Drones atingem Rússia

Enquanto a Ucrânia enfrentava interrupções no fornecimento de eletricidade, um ataque com drones provocou danos significativos a uma instalação industrial na região russa de Nizhny Novgorod. O governador local, Gleb Nikitin, confirmou o episódio neste domingo e informou que equipes de emergência foram mobilizadas para atender à ocorrência.

As autoridades não divulgaram o nome da instalação atingida. A região abriga a refinaria de petróleo NORSI, uma das maiores da Rússia, mas não há confirmação de que a unidade tenha sido o alvo do ataque.

Segundo a agência estatal TASS, o governo regional adotou medidas para preservar o abastecimento de combustível nos postos após a ofensiva. As autoridades russas não apresentaram informações detalhadas sobre a extensão dos danos ou possíveis vítimas.

O Comitê de Investigação da Rússia abriu um processo criminal por suspeita de terrorismo relacionado ao ataque contra a instalação industrial e outras estruturas civis da região, informou a TASS.

Assuntos

continue lendo

Fachada do Congresso dos EUA Mundo Fim da era Trump e crise democrata: o que as eleições nos EUA podem indicar Independentemente de vitória ou derrota, as eleições de meio de mandato marcam o início de uma disputa pelo futuro político dos EUA
  1. Ataques israelenses deixam oito mortos na Faixa de Gaza neste domingo Jovem Pan · há 44 minutos
  2. Protestos de jovens na Alemanha terminam com saques e ataques à polícia Jovem Pan · há 1 hora
  3. Binance libera saques após ataque hacker que roubou US$ 6,3 bi da empresa Jovem Pan · há 2 horas
  4. Bolívia decreta estado de emergência por ‘Super El Niño’ AFP · há 11 horas