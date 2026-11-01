Rússia ataca rede elétrica da Ucrânia e deixa milhares de casas sem energia
Centenas de milhares de residências ficaram sem eletricidade na Ucrânia neste domingo (1º), após ataques russos contra a infraestrutura energética de quatro regiões do país. O presidente ucraniano, Volodymyr Zelensky, denunciou a intensidade dos bombardeios e afirmou que Moscou tenta aproveitar a escassez de equipamentos de defesa aérea para ampliar os danos provocados pelos ataques.
“A intensidade dos ataques é muito alta, e os russos estão tentando explorar ao máximo a escassez de interceptores de mísseis balísticos”, afirmou Zelensky. O presidente não detalhou quais instalações foram atingidas, mas confirmou que os bombardeios comprometeram o fornecimento de energia elétrica em diferentes partes do território ucraniano.
A ofensiva ocorre enquanto Rússia, Ucrânia e Estados Unidos discutem uma nova rodada de negociações para tentar encerrar a guerra. Neste domingo, o assessor de política externa do Kremlin, Yuri Ushakov, afirmou que os próximos encontros devem começar com representantes dos três países, sem a participação inicial de governos europeus.
Segundo a agência Interfax, Ushakov justificou a proposta pela existência de canais de comunicação entre Moscou e Washington. “Temos contatos de trabalho com os americanos. Portanto, é lógico que pelo menos as primeiras rodadas de negociações sejam realizadas em formato trilateral”, declarou.
O assessor também afirmou que o presidente russo, Vladimir Putin, estaria disposto a conversar diretamente com Zelensky caso recebesse uma ligação do líder ucraniano. “Acho que ele atenderia, claro. Putin nunca se recusou a dialogar”, disse Ushakov, segundo a Interfax.
Drones atingem Rússia
Enquanto a Ucrânia enfrentava interrupções no fornecimento de eletricidade, um ataque com drones provocou danos significativos a uma instalação industrial na região russa de Nizhny Novgorod. O governador local, Gleb Nikitin, confirmou o episódio neste domingo e informou que equipes de emergência foram mobilizadas para atender à ocorrência.
As autoridades não divulgaram o nome da instalação atingida. A região abriga a refinaria de petróleo NORSI, uma das maiores da Rússia, mas não há confirmação de que a unidade tenha sido o alvo do ataque.
Segundo a agência estatal TASS, o governo regional adotou medidas para preservar o abastecimento de combustível nos postos após a ofensiva. As autoridades russas não apresentaram informações detalhadas sobre a extensão dos danos ou possíveis vítimas.
O Comitê de Investigação da Rússia abriu um processo criminal por suspeita de terrorismo relacionado ao ataque contra a instalação industrial e outras estruturas civis da região, informou a TASS.
continue lendo
- Ataques israelenses deixam oito mortos na Faixa de Gaza neste domingo Jovem Pan · há 44 minutos
- Protestos de jovens na Alemanha terminam com saques e ataques à polícia Jovem Pan · há 1 hora
- Binance libera saques após ataque hacker que roubou US$ 6,3 bi da empresa Jovem Pan · há 2 horas
- Bolívia decreta estado de emergência por ‘Super El Niño’ AFP · há 11 horas