Bradesco comunica a acionistas sobre ida de Trabuco ao Ministério da Fazenda

Presidente do Conselho de Administração do banco aceitou convite de Lula para comandar a pasta a partir de 2027

O documento, assinado pelo diretor de Relações com Investidores do Bradesco, André Costa Carvalho, não informa quando Trabuco deixará a presidência do Conselho de Administração nem quem assumirá o cargo.

O Bradesco comunicou oficialmente aos acionistas e ao mercado financeiro, nesta quinta-feira (26), que Luiz Carlos Trabuco Cappi aceitou o convite do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) para assumir o Ministério da Fazenda a partir de 2027. O banqueiro ocupa atualmente a presidência do Conselho de Administração da instituição financeira.

O comunicado foi divulgado após a confirmação da escolha de Trabuco pela Secretaria de Comunicação Social (Secom) da Presidência da República, em cumprimento à Resolução nº 44/2021 da Comissão de Valores Mobiliários (CVM).

“O Bradesco compromete-se a informar, tempestivamente, seus acionistas e o mercado em geral sobre quaisquer desdobramentos relevantes decorrentes do fato ora comunicado, nos termos da regulamentação aplicável”, informou o banco.

O documento, assinado pelo diretor de Relações com Investidores do Bradesco, André Costa Carvalho, não informa quando Trabuco deixará a presidência do Conselho de Administração nem quem assumirá o cargo.

Escolha de Trabuco

Trabuco aceitou o convite de Lula durante uma reunião no Palácio da Alvorada, em Brasília, nesta quinta-feira (26). O banqueiro havia sido sondado pelo presidente na segunda-feira (23) e pediu tempo para consultar familiares, representantes do Bradesco e empresários antes de tomar uma decisão.

Aos 75 anos, o executivo assumirá a Fazenda em janeiro de 2027, após mais de cinco décadas de atuação no setor bancário. Trabuco já havia recebido um convite para comandar a pasta em 2014, durante o governo de Dilma Rousseff (PT), mas recusou a proposta.

Desta vez, assumirá o ministério em um cenário de juros elevados, crescimento da dívida pública e pressão pelo controle dos gastos federais.