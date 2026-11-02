Desembargador assume governo de MS após licença de governador e vice
Terceiro na linha de sucessão ao governo de Mato Grosso do Sul em caso de vacância do cargo de governador, o presidente do Tribunal de Justiça estadual (TJ-MS), desembargador Dorival Renato Pavan, assumiu interinamente a chefia do Poder Executivo estadual neste domingo (1º).
Pavan deve permanecer à frente do governo sul-mato-grossense até a próxima sexta-feira (6), quando termina a licença temporária solicitada pelo governador Eduardo Riedel (PP) – reeleito no primeiro turno das eleições de 2026, em 4 de outubro.
Segundo a Secretaria Executiva de Comunicação (Secom), Riedel e o vice-governador Barbosinha (Republicanos) pediram licença de seus cargos para descansar por alguns dias após o fim das eleições.
Os dois comunicaram o afastamento em um ofício enviado à Assembleia Legislativa, no qual Riedel informou que pretendia deixar o estado e, possivelmente, o Brasil, e que, no mesmo período, seu vice também planejava se afastar das funções.
Com a ausência do governador e do vice, quem deveria assumir seria o atual presidente da Assembleia Legislativa, deputado Gerson Claro (PP), que também comunicou a intenção de se ausentar durante esta semana para cumprir compromissos de agenda.
Coube, então, ao presidente do TJ-MS assumir temporariamente o comando do estado.
Ao comentar a situação, Pavan declarou que pretende seguir as diretrizes da atual gestão, priorizando a manutenção da governabilidade.
“Não haverá, portanto, qualquer propósito de promover inovações administrativas, alterações nas políticas públicas ou intervenções que possam afetar o plano de governo e a execução orçamentária em curso, cuja condução compete legitimamente ao governador titular”, assegurou o desembargador.
De acordo com o TJ-MS, esta é a quarta vez, desde abril de 2002, que um presidente da Corte ocupa temporariamente o comando do Poder Executivo estadual.
Em um vídeo divulgado em suas redes sociais, Eduardo Riedel desejou sorte e agradeceu ao apoio de Pavan.
“Não tenho dúvida nenhuma de que o estado estará em ótimas mãos durante esta semana.”
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