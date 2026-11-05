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Política

Tarcísio deve colocar Ricardo Salles como secretário de Justiça em SP

Ex-ministro renunciou à candidatura ao Senado antes do primeiro turno das eleições a pedido do governador
Beatriz Manfredini Fernando Keller

Beatriz Manfredini e Fernando Keller

Ricardo Salles
Em setembro, interlocutores disseram nos bastidores que a desistência não foi em troca de cargo, Mário Agra/Câmara dos Deputados

O deputado federal Ricardo Salles (Novo-SP) deve ser anunciado por Tarcísio de Freitas (Republicanos) como secretário de Justiça e Cidadania nas próximas semanas. A informação foi dada inicialmente pelo Estadão e confirmada pela Jovem Pan.

Salles renunciou à candidatura ao Senado antes do primeiro turno das eleições, a pedido do governador, para impulsionar as campanhas de André do Prado (PL) e Guilherme Derrite (PP).

Em setembro, interlocutores disseram nos bastidores que a desistência não foi em troca de cargo, mas que existia a possibilidade de o ex-ministro do Meio Ambiente do governo Bolsonaro assumir algum cargo.

Um dos fatores que pesaram foi a avaliação do próprio ex-ministro do Meio Ambiente de que sua candidatura poderia contribuir para dividir os votos da direita e favorecer as candidatas de esquerda ao Senado, Simone Tebet (PSB) e Marina Silva (Rede).

Salles não queria, segundo interlocutores, terminar a eleição com a imagem de “vilão” responsável por uma eventual vitória de uma das duas candidatas da oposição.

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