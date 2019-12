Reprodução Ricardo Boechat, Gabriel Diniz, Gugu e Caio Junqueira estão entre as personalidades que morreram em 2019



O ano de 2019 foi marcado por perdas em diversos segmentos, da política a entretenimento e esportes. O jornalista Ricardo Boechat, o cantor Gabriel Diniz e a modelo Caroline Bittencourt são alguns dos nomes que vão deixar saudades não apenas para seus familiares, mas também para fãs e admiradores.

A Jovem Pan reuniu as principais personalidades que morreram ao longo do ano. Confira:

Janeiro

Padre Quevedo

Óscar González-Quevedo Bruzon, o Padre Quevedo, morreu aos 88 anos na madrugada do dia 9 de janeiro, vítima de complicações cardíacas. Ele ficou conhecido pelos seus estudos na área de parapsicologia e pelas seu bordão “isto non ecziste”.

Marcelo Yuka

Um dos fundadores do grupo O Rappa, Marcelo Yuka faleceu aos 53 anos vítima de infecção generalizada do dia 18 de janeiro. Ele havia sofrido um AVC em agosto de 2018 e seu estado de saúde vinha piorando desde então.

Caio Junqueira

O ator Caio Junqueira morreu aos 43 anos no dia 23 de janeiro – uma semana após sofrer um acidente de carro na região do Aterro do Flamengo, no Rio de Janeiro. Caio ficou conhecido por atuar no filme “Tropa de Elite” e na série “Confissões de Adolescente”.

Wagner Montes

O jornalista e apresentador de rádio e televisão Wagner Montes morreu aos 64 anos por complicações de uma infecção urinária no dia 26 de janeiro. Na eleições de 2018 foi eleito deputado federal pelo PRB, mas faleceu antes de tomar posse.

Fevereiro

Ricardo Boechat

O jornalista Ricardo Boechat faleceu aos 66 anos no dia 11 de fevereiro em um acidente de helicóptero, voltando da cidade de Campinas para São Paulo. A aeronave bateu na parte dianteira de um caminhão na Rodovia Anhanguera.

Deise Cipriano

A cantora, que ficou famosa por integrar junto aos irmãos a banda Fat Family, morreu no dia 13 de fevereiro por complicações de um câncer no estômago. Ela tinha 39 anos e estava internada na UTI do Instituto do Câncer de São Paulo.

Bibi Ferreira

A atriz, cantora e diretora Bibi Ferreira morreu aos 96 anos após uma parada cardiorrespiratória no do dia 13 de janeiro, no Rio de Janeiro. Bibi tinha uma companhia teatral e foi um dos grandes nomes do teatro brasileiro.

Karl Lagerfield

O designer de moda foi diretor criativo das grifes Chanel e Fendi. Ele morreu no dia 19 de fevereiro aos 85 anos, em Paris, na França, após dar entrada no hospital em uma internação de urgência.

Roberto Avallone

O jornalista passou mal durante a madrugada do dia 25 de fevereiro e não resistiu a uma parada cardiorrespiratória. Ele tinha 72 e passou pelas principais emissoras do país atuando na área esportiva.

Março

Luke Perry

O astro de “90210” e “Riverdale” morreu precocemente aos 52 anos no dia 4 de março após sofrer um AVC e ser colocado em coma induzido. Ele teve morte encefálica decretada pelos médicos.

Coutinho

O inesquecível parceiro de Pelé, Antônio Wilson Vieira Honório, morreu no dia 11 de março, aos 75 anos, por complicações da diabetes – que já tinha causado a amputação de três dedos. Ele residia na cidade de Santos.

Eurico Miranda

O ex-dirigente do Vasco da Gama enfrentava um câncer no cérebro, que ocasionou sua morte no dia 12 de março aos 74 anos. Ele passou os últimos meses de vida longe do público devido ao agravamento do seu estado de saúde.

Rafael Henzel

O jornalista, sobrevivente do acidente que vitimou a Chapecoense em 2016, morreu vítima de um infarto enquanto jogava uma partida de futebol com amigos no dia 27 de março. Ele tinha 45 anos.

Agnès Varda

A cineasta e fotografa ficou conhecida mundialmente pela sua carreira que precedeu a Nouvelle vague. Ela morreu em 28 de março, aos 90 anos, por complicações de um câncer.

Abril

MC Sapão

O funkeiro morreu aos 40 anos, no dia 19 de abril, após passar dias internado para tratar uma pneumonia. Ele estava internado no CTI e até então seu quadro era “grave e estável”.

Yasmin Gabrielle

A jovem de 17 anos ficou conhecida por suas aparições no Programa do Raul Gil e pelo bordão “vovô Raul”. Ela cometeu suicídio no dia 21 de abril e as suspeitas são de que ela sofria de depressão desde que perdeu a mãe para um câncer, em 2012.

Caroline Bittencourt

A modelo de 37 anos morreu no dia 28 de abril após se afogar no litoral norte de São Paulo – na travessia São Sebastião/Ilhabela. Ela passeava de lancha com o marido quando ventos de mais de 100 km/h atingiram a embarcação.

Beth Carvalho

A cantora e sambista morreu aos 72 anos no dia 30 de abril. Ela estava internada no Hospital Pró-Cardíaco, no Rio de Janeiro, desde o dia 8 de janeiro e faleceu em decorrência de uma infecção generalizada.

Peter Mayhew

O britânico ficou conhecido por interpretar o personagem Chewbacca na saga Star Wars. Peter Mayhew morreu no dia 30 de abril, aos 74 anos, após osfrer um ataque cardíaco.

Maio

Lúcio Mauro

O ator e humorista brasileiro morreu aos 92 anos no dia 11 de maio, no Rio de Janeiro, em decorrência de problemas respiratórios – motivo que o levou a ficar internado por dois meses.

Grumpy Cat

A gata americana, conhecida pela feição rabugenta, se chamava Tardar Sauce e morreu aos sete anos – em 14 de maio. Ela vivia em Morristown, no Arizona, e teve uma infecção urinária.

Gabriel Diniz

O cantor, dono do sucesso “Jennifer”, foi vítima de um acidente de avião na região do Porto do Mato, no Nordeste brasileiro, no dia 28 de maio. Ela tinha 28 anos e estava no auge da carreira sertaneja.

Junho

Sônia Guedes

A atriz Sônia Guedes morreu no dia 3 de junho, aos 86 anos, em São Paulo (SP). A causa da morte não foi divulgada. Conhecida na televisão pelas novelas “Malu Mulher” e “Mulheres Apaixonadas”, entre muitas outras, a atriz também teve uma sólida carreira no teatro.

Serguei

Aos 85 anos, o cantor Serguei morreu no dia 7 de junho, em Volta Redonda (RJ). O artista deu entrada no Centro de Terapia Intensiva (CTI) do Hospital Zilda Arns em maio com um quadro de desidratação, pneumonia e infecção urinária.

Andre Matos

O cantor Andre Matos morreu no dia 8 de junho, aos 47 anos, após sofrer um infarto. Em 1991, Matos fundou a banda Angra ao lado de Rafael Bittencourt e André Linhares, mas deixou o grupo em 2000 por divergências com empresários. O músico também foi fundador da banda Shaman.

Clóvis Rossi

O jornalista Clóvis Rossi morreu, aos 76 anos, no dia 14 de junho. Ele sofreu dois infartos em uma semana e ficou internado no Hospital Albert Einstein, em São Paulo.

Rubens Ewald Filho

O jornalista e crítico de cinema Rubens Ewald Filho morreu no dia 19 de junho, aos 74 anos. Após desmaiar e sofrer uma queda, Ewald Filho permaneceu internado em estado grave por quase um mês, em São Paulo.

Paulo Pagni

Um mês após a divulgação falsa de sua morte, Paulo Antônio Pagni, baterista da banda RPM, teve sua morte confirmada no dia 22 de junho. Aos 61 anos, ele lutava contra fibrose pulmonar e teve um agravamento de pneumonia.

Julho

João Gilberto

O músico João Gilberto, um dos criadores da Bossa Nova, morreu em sua casa no dia 6 de julho, aos 88 anos, no Rio de Janeiro. Aberto ao público, o velório aconteceu no Theatro Municipal do Rio de Janeiro.

Cameron Boyce

O ator americano Cameron Boyce, conhecido por atuações da Disney, entre elas o filme “Descendentes”, morreu no dia 6 de julho aos 20 anos, em Los Angeles, nos Estados Unidos. Boyce sofria de epilepsia e morreu após sofrer uma convulsão enquanto dormia.

Duda Molinos

O maquiador Duda Molinos morreu no dia 7 de julho, em sua casa em São Paulo, aos 54 anos, vítima de uma parada cardiorrespiratória.

Rip Torn

O ator Rip Torn, conhecido pela trilogia original de “Homens de Preto”, morreu no dia 9 de julho, aos 88 anos. A causa da morte não foi divulgada.

Paulo Henrique Amorim

O jornalista Paulo Henrique Amorim morreu após sofrer um infarto fulminante em sua casa, no Rio de Janeiro, no dia 10 de julho. Aos 77 anos, Amorim trabalhava na TV Record desde 2003 e até junho deste ano apresentou o “Domingo Espetacular”, quando foi afastado pela emissora.

Rutger Hauer

O ator Rutger Hauer morreu no dia 19 de julho, aos 75 anos, após um mal súbito. Conhecido por interpretar o vilão Roy Batty em “Blade Runner: O Caçador de Androides”, de 1982, a morte de Hauer só foi comunicada à imprensa cinco dias depois.

Ruth de Souza

A atriz Ruth de Souza morreu aos 98 anos no dia 28 de julho, no Rio de Janeiro, em decorrência de complicações de um quadro de pneumonia. Com um total de 32 novelas, seu último trabalho na televisão foi na minissérie “Se eu fechar os olhos agora”, exibida pela TV Globo neste ano.

Agosto

Fernanda Young

A escritora, roteirista, atriz e apresentadora Fernanda Young morreu, aos 49 anos, no dia 25 de agosto. Young estava no sítio da família em Gonçalves (MG), onde sofreu uma crise de asma seguida de parada cardíaca. Em dezembro, sua filha Estela May divulgou a capa de “Posso pedir perdão, só não posso deixar de pecar”, livro póstumo da autora.

Setembro

Alberto Goldman

O ex-governador de São Paulo Alberto Goldman, de 81 anos, morreu no dia 1º de setembro. Ele estava internado na Unidade de Terapia Intensiva (UTI) do Hospital Sírio-Libanês em São Paulo após passar por uma cirurgia no cérebro.

Roberto Leal

Conhecido por sucessos como “Bate o pé” e “Arrebita”, o cantor português Roberto Leal morreu no dia 15 de setembro, aos 67 anos. Ele ficou internado por cinco dias no Hospital Samaritano, em São Paulo, em decorrência de um câncer de pele, doença que o artista lutou contra por dois anos.

Outubro

Robert Forster

O ator norte-americano Robert Forster morreu aos 78 anos no dia 11 de outubro, nos Estados Unidos, mesma data em que estreou na Netflix “El Camino: A Breaking Bad Movie”, seu último trabalho como ator. Ele tinha um câncer no cérebro.

Jorge Fernando

O ator e diretor da TV Globo Jorge Fernando morreu no dia 27 de outubro, aos 64 anos, depois de sofrer uma parada cardíaca, no Rio de Janeiro. Em seu velório, no Teatro Leblon, a sala Marília Pêra foi especialmente decorada com fotos do diretor, televisões que reprisavam seus trabalhos na TV e imagens de São Jorge, santo do qual era devoto.

Novembro

Tuka Rocha

O ex-piloto de Stock Car Tuka Rocha morreu no dia 17 de novembro, três dias após sofrer um acidente de avião em Maraú, no sul da Bahia. A assessora de imprensa Maysa Marques Mussi, que também estava no avião, morreu um dia antes de Rocha.

Henry Sobel

Aos 75 anos, o rabino Henry Sobel morreu no dia 22 de novembro após complicações causadas por um câncer. Ele estava em Miami, nos Estados Unidos.

Gugu

O apresentador Gugu Liberato morreu, aos 60 anos, no dia 22 de novembro em Orlando, nos Estados Unidos. Dois dias antes, Gugu sofreu um acidente ao cair de uma altura de quatro metros enquanto consertava o ar-condicionado de sua casa. Aberto ao público, o velório aconteceu na Assembleia Legislativa de São Paulo (Alesp) durante dois dias com presença de famosos e muita comoção.

Cilinho

O ex-técnico de futebol Otacílio Pires de Camargo, mais conhecido como Cilinho, morreu aos 80 anos no dia 28 de novembro. Ele ficou conhecido por passagens marcantes por São Paulo, Corinthians e Ponte Preta.

Dezembro

Ron Leibman

O ator Ron Leibman, conhecido por papéis em “Friends” e “Os Sopranos” morreu no dia 6 de dezembro, aos 82 anos.

Marie Fredriksson

Marie Fredriksson, vocalista da banda Roxette, morreu aos 61 anos no dia 9 de dezembro. A artista sueca lutava desde 2002 contra um grande câncer no cérebro.

Bira

O integrante do sexteto do Programa do Jô Soares sofreu um AVC na sexta-feira (20). Dois dias depois, em 22 de dezembro, ele sofreu uma parada cardíaca no Hospital Santa Maggiore, em São Paulo. Ele tinha 85 anos.