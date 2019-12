Imagens: Reprodução / Montagem: Jovem Pan Shallow Now, Baby Yoda, grandes estreias nos cinemas e muitos memes bombaram nas redes sociais em 2019



Quem acompanha cultura pop sabe que 2019 prometia grandes fechamentos. A última temporada de “Game of Thrones“, o encerramento da fase 3 da Marvel nos cinemas com “Vingadores: Ultimato” e o desfecho da nova trilogia “Star Wars” estavam entre os eventos mais esperados pelo público neste ano.

Mas outras grandes surpresas estavam no caminho. “Coringa“, “The Boys” e “Chernobyl” foram algumas delas. O Rock in Rio groovado foi outra. Acompanhar a gravidez e o nascimento da primeira filha de Tatá Werneck também. E, em um ano que piscar era perder novidade, ainda deu tempo de ver Ludmilla subir ao altar.

Na seleção abaixo, a Jovem Pan relembra os melhores acontecimentos, memes, casamentos e artistas que se destacaram na web em 2019.

Janeiro

Casamento de Alok

O DJ Alok e a médica Romana Novais se casaram no dia 15 de janeiro em uma cerimônia realizada aos pés do Cristo Redentor, no Rio de Janeiro, em um horário bem peculiar: um pouco depois das 6h, após o nascer do sol. Apesar da beleza da ocasião, a web não resistiu às piadas sobre o horário do casório.

#BirdBoxChallenge

O filme “Bird Box” estreou em dezembro de 2018 na Netflix, mas foi em janeiro que a empresa ficou assustada com uma brincadeira arriscada dos fãs. De olhos vendados, as pessoas começaram a andar por lugares perigosos para imitar a protagonista vivida por Sandra Bullock.

Fim do ‘Vídeo Show’

Após 35 anos no ar e sem aviso prévio, a Rede Globo anunciou em janeiro o fim do “Vídeo Show”, programa de entretenimento que mostrava os bastidores da emissora.

Fevereiro

Jussie Smollett

No fim de janeiro, o ator Jussie Smollett, conhecido pela série “Empire”, denunciou um caso de agressão seguido de racismo. Após algumas semanas de investigação, a história teve uma reviravolta, em fevereiro, quando Smollett foi acusado pela polícia de ter inventado tudo buscando aumentar seu salário no seriado.

O ator chegou a ser preso, mas foi liberado após pagar fiança de US$ 10 mil e, por fim, a polícia retirou todas as acusações ligadas à falsa comunicação de crime. Em maio, “Empire” foi cancelada pela Fox sem a renovação do contrato de Smollett.

‘Green Book’ vence Oscar 2019

O Oscar deste ano consagrou “Green Book – O Guia” como Melhor Filme, que também ganhou os prêmios de Melhor Roteiro Original e Melhor Ator Coadjuvante, com Mahershala Ali. Mas quem angariou mais estatuetas douradas foi “Bohemian Rhapsody”, cinebiografia da banda Queen que deu o Oscar de Melhor Ator para Rami Malek.

Fim do casamento de José Loreto e Débora Nascimento

O tumultuado fim do casamento dos atores José Loreto e Débora Nascimento teve grande destaque na imprensa, principalmente pela especulação de uma possível traição de Loreto. Apesar dele nunca confirmar o que, de fato, aconteceu, a situação saiu de controle ao envolver nomes como Marina Ruy Barbosa, apontada como “pivô” do fim da união.

Surubão de Noronha

Foi justamente os boatos sobre a fidelidade (ou a falta dela) de Loreto que geraram um dos momentos mais marcantes do ano no mundo das celebridades: o surubão de Noronha. O perfil @joseloretosafado foi quem trouxe à tona as supostas “festas” realizadas entre atores globais em Fernando de Noronha. Mesmo sem revelar nomes, a história agitou as redes sociais, que abraçaram com vontade o enredo — até hoje sem ter a veracidade confirmada.

Março

Mangueira campeã

O Carnaval carioca consagrou a Mangueira como a campeã de 2019. A escola de samba desfilou o enredo “História para ninar gente grande” e fez homenagem a Marielle Franco, vereadora do PSOL assassinada em março do ano passado.

Luana Piovani e Pedro Scooby

Foi em março que chegou ao fim o casamento de oito anos de Pedro Scooby e Luana Piovani. “Pedro e eu estamos em sintonias distintas e, pra mantermos a harmonia que sempre tivemos em casa, resolvemos separar as ‘vontades’”, disse a apresentadora na época. Juntos, eles são pais de Dom, de 7 anos, e dos gêmeos Bem e Liz, de 4.

Capitã Marvel

A primeira heroína da Marvel nas telonas quebrou recorde atrás de recorde e ganhou a simpatia do público. Mais forte de todos os Vingadores, a Capitã Marvel virou sensação entre os fãs, que depositaram todas suas esperanças nela para o desfecho de “Ultimato”.

Abril

‘Vingadores: Ultimato’

As expectativas estavam altas, a pré-venda surpreendeu, teorias não faltaram e, em abril, o filme que encerrou os 10 anos do MCU finalmente chegou aos cinemas. “Vingadores: Ultimato” foi um marco em muitos sentidos, com direito a pancadaria em cinema do Rio, quebra de recorde na estreia, pessoas extremamente emocionadas e o tão esperado título de maior bilheteria da história do cinema.

Dead Kennedys

Ao anunciar a vinda de sua turnê para o Brasil, a banda Dead Kennedys surpreendeu com o cartaz em que criticava de forma ácida a classe média brasileira que é a favor da liberação de armas. A imagem repercutiu negativamente nas redes sociais e a banda optou por cancelar os shows no país.

Save Britney

O 2019 de Britney Spears foi cheio de reviravoltas e, logo no início dele, a cantora se internou por 30 dias em uma clínica de reabilitação. Preocupados, fãs suspeitaram de que a cantora teria ido para o lugar contra sua vontade – o que ela mesma confirmou algum tempo depois. Apesar de afirmar, em abril, que tudo estava bem, a vida pessoal de Britney ainda faz com que ela continue afastada dos palcos por tempo indeterminado.

Maio

Nasce o bebê real

Foi logo no início mês de maio que Archie Harrison Mountbatten-Windsor nasceu, o primeiro filho do casal real Meghan e Harry. Apesar de ser o sétimo na linha de sucessão ao trono britânico, a chegada do pequeno foi muito aguardada e celebrada em todo o Reino Unido. Por lá, casas de apostas fizeram bolões para tentar adivinhar qual seria o nome do novo bebê real: Arthur, Philip, Alexander e até Brexit estavam entre os favoritos.

Final de ‘Game of Thrones’

A 8ª temporada de “Game of Thrones” foi tão aguardada quanto criticada. Logo nos primeiros episódios, a plataforma HBO Go não ajudou e os usuários reclamaram em tudo quanto é lugar. E o terceiro episódio, que prometia uma das maiores batalhas do seriado, foi prejudicado pela fotografia escura. Ainda teve um copo de café e uma garrafa de água esquecidos nos cenários. Mas a grande decepção ficou para o final, que ninguém, absolutamente ninguém previu. É, infelizmente os dragões de Daenerys não alçaram voos tão grandes quanto os fãs queriam…

Juntos e shallow now!

A sintonia de Lady Gaga e Bradley Cooper em “Nasce Uma Estrela” foi eternizada com a canção vencedora do Oscar “Shallow”. O mesmo, no entanto, não aconteceu com Paula Fernandes e Luan Santana, que chegaram a se desentender por causa de “Juntos”, versão brasileira (e peculiar) da música americana. Tretas à parte, o verso “Juntos e shallow now” superou o ranço da web ao ganhar muitos memes.

Junho

O retorno dos Jonas Brothers

O mês de junho começou com o primeiro álbum dos Jonas Brothers em 10 anos! “Happiness Begins” foi anunciado com o lançamento do single “Sucker” em março e, nos meses seguintes, novas faixaram foram animando os fãs que aguardavam o tão esperado retorno.

Influencers em ‘Chernobyl’

A minissérie “Chernobyl“, da HBO, foi um dos grandes destaques da TV americana em 2019. A febre pelo seriado, no entanto, ultrapassou fronteiras reais. Em junho, o criador Craig Mazin precisou ir às redes sociais para pedir que influencers parassem de visitar o local do acidente para fazer ensaios fotográficos. “Se você visitar, por favor se lembre que uma tragédia horrível aconteceu lá. Comporte-se com respeito a todos que sofreram e se sacrificaram”, escreveu.

O ano mais azarado de Henrique Fogaça

O chef e jurado do “Masterchef” Henrique Fogaça passou maus bocados neste ano e tudo teve início em junho. Durante viagem à Itália, Fogaça postou uma foto polêmica ao lado de duas freiras usando uma camiseta com a estampa de mulheres vestidas de hábito religioso se beijando. A partir daí, foi só desgraça para o chef: em uma única semana ele se divorciou; caiu de moto fraturando costelas e um dedo; e pegou pneumonia. Em setembro, Fogaça ainda foi internado por causa de uma pedra no rim.

Julho

Chico, o cachorro ‘demônio’

Foi em julho que as redes sociais se encheram de amor por Chico, o cãozinho “demônio” que destruiu o colchão da dona, mas estava mais preocupado em ganhar carinho na barriga do que broncas. O vídeo da reação dela ao chegar em casa e encontrar tudo revirado viralizou – e muito! Hoje, Chico vive vida de influencer, com recebidos semanais, novos colchões, caminhas e muitos brinquedos!

Futuro da Marvel

Todo ano a Comic Con de San Diego é o evento mais esperado pelos nerds, mas em 2019 a ansiedade estava mais forte. Era a primeira vez que a Marvel ia falar sobre o futuro após o fim da saga “Vingadores” nas telonas. E o estúdio não poupou anúncios: Natalie Portman como Thor em “Love and Thunder”; Mahershala Ali como o novo Blade; séries inéditas para o Disney+; o primeiro filme de terror da Marvel e anúncio oficial do elenco de “Os Eternos”.

‘Old Town Road’

Em julho, o single “Old Town Road“, de Lil Nas X, completou 16 semanas no topo do Billboard Hot 100 e se tornou a música a passar mais tempo na liderança da parada. Esse foi apenas um dos recordes que a música conquistou em 2019, consagrada também como o videoclipe mais assistido no YouTube pelos Estados Unidos neste ano.

Agosto

‘Matrix 4’

Mais de 15 anos após o encerramento da trilogia que mudou o uso de efeitos especiais no cinema, “Matrix 4” foi anunciado em agosto com o retorno dos protagonistas Keanu Reeves e Carrie-Anne Moss. A criadora Lana Wachowski também retorna ao projeto comandando o roteiro e a direção do filme. Nos meses seguintes, os atores Yahya Abdul-Mateen II, Jessica Henwick, Neil Patrick Harris e Jonathan Groff foram confirmados no elenco.

Miley Cyrus solteira

Foi em agosto que chegou ao fim o casamento de Miley Cyrus e Liam Hemsworth, após oito meses de trocarem as alianças. Entre idas e vindas, eles ficaram juntos por 10 anos. Apesar do tom amigável da separação, dias depois Miley assumiu romance com a influencer Kaitlynn Carter. O casal, no entanto, não durou e atualmente a cantora é frequentemente vista com Cody Simpson.

Amazon Prime Video

Apesar de estar disponível no mercado brasileiro desde 2016, foi neste ano que o Prime Video, serviço de streaming da Amazon, ganhou grande expressão por aqui. Séries como “Good Omens“, “Deuses Americanos” e “Jack Ryan” foram as responsáveis por puxar a audiência e, pela primeira vez, incomodar a concorrente Netflix. Mas foi com os heróis babacas “The Boys” que o serviço atingiu outro patamar, tanto em produção quanto audiência: a série se tornou a mais assistida do streaming semanas após seu lançamento.

Setembro

Rock in Rio com muito groove

Drake era uma das atrações mais aguardadas do Rock in Rio 2019, mas decepcionou desde sua chegada ao país ao ignorar os fãs no aeroporto. Depois, o veto à transmissão de seu show foi outro descontentamento entre os brasileiros. Por fim, a informação de que ele trouxe sua própria equipe para cozinhar e não quis comer absolutamente nada do país coroou o rapper como o artista mais esnobe desta edição. O único capaz de reverter o gosto amargo que Drake deixou foi Júnior Bass Groovador, protagonista de um dos melhores momentos do RiR neste ano. Ao lado de Jack Black, o músico potiguar mandou muito groove pra geral!

25 anos de ‘Friends’

Em setembro, uma das séries mais queridas de todos os tempos completou 25 anos! E comemorações não faltaram para celebrar o aniversário de “Friends“: homenagens dos próprios atores, exposição no Brasil, lançamento de Lego e até episódios exibidos em cinemas. Algumas semanas depois, Jennifer Aniston fez sua estreia no Instagram com uma foto inédita – e atual – dos seis amigos que marcaram a história da TV americana.

Outubro

Fenômeno ‘Coringa’

“Coringa“, estrelado por Joaquin Phoenix, deu muito o que falar em 2019. Mesmo antes de se tornar a maior bilheteria do ano da Warner, o filme já era responsável por manchetes polêmicas. Após ameaças de bombas em cinemas americanos, policiais se infiltraram em sessões do filme a fim de evitar qualquer tipo de ataque. Com a estreia nas telonas, parte do público apontou problemas na abordagem da doença do vilão. E ainda teve um vídeo de bastidores mostrando Phoenix bem estressado para entrar no personagem. Mesmo sem uma sequência confirmada, “Coringa” é tido como um dos favoritos ao Oscar 2020.

Clara Maria

A gestação de Tatá Werneck foi uma das mais acompanhadas em 2019 e, em outubro, finalmente nasceu Clara Maria! Em março, a apresentadora do “Lady Night” anunciou que esperava a primeira filha com Rafa Vitti. Tatá sofreu bastante com a hiperêmese gravídica, síndrome que provoca enjoos e vômitos muito acima do normal. Mas tudo correu bem e a pequena segue alegrando a vida dos papais.

Líder da próxima geração

O 2019 de Pabllo Vittar foi intenso e o título de uma das líderes da próxima geração pela revista Time foi a consagração de um ano de muito trabalho. A publicação americana valorizou o ativismo de Pabllo, que se destacou na visibilidade às causas LBGT no Brasil. No mês seguinte, a cantora lançou a primeira parte de “111”, seu novo álbum que ela definiu como a “playlist do meu aniversário“.

Marvel ‘não é cinema’?

Foi em outubro que Martin Scorsese deu uma declaração polêmica que abalou o mundo nerd: “Eu não assisto [filmes da Marvel]. Eu tentei, mas isso não é cinema“. Pronto. A partir desse momento foi iniciado o grande debate na web sobre os filmes de heróis serem ou não “cinema”. Teve quem ficou do lado de Scorsese, mas críticas não faltaram à fala do diretor de “O Irlandês”. Kevin Feige, James Gunn e os irmãos Russo foram apenas alguns que rebateram a afirmação.

MC Gui

Longe de ter umas férias tranquilas, MC Gui foi acusado de praticar bullying contra uma criança durante sua passagem pela Disney em outubro. Na ocasião, o funkeiro publicou um vídeo em que debochava de uma menina por sua aparência. A criança fazia tratamento para quimioterapia. Após ser detonado na web e por Jojo Todynho, o artista perdeu contratos de shows e patrocínios.

Novembro

Baby Yoda

No dia 12 de novembro estreou nos Estados Unidos o Disney+, plataforma de streaming que reúne todos os conteúdos do estúdio, além de novas produções. Entre elas, a série “The Mandalorian“, o primeiro live-action derivado de “Star Wars”, logo caiu no gosto do público por um personagem específico: Baby Yoda. Sem nome ou mais detalhes sobre sua origem, a criatura da mesma espécie que o mestre Jedi conquistou a web por sua fofura e é a mais nova sensação nas redes sociais.

‘Nossa História’

Após 16 shows no Brasil, um nos Estados Unidos e um em Portugal, chegou ao fim, em novembro, a turnê “Nossa História”, que celebrou os 25 anos de Sandy e Junior, além do retorno da dupla aos palcos. O sucesso estrondoso pegou de surpresa os irmãos, que viram desde o início das vendas os ingressos se esgotarem rapidamente. A maratona de shows deu bons frutos: em dezembro, a dupla só ficou atrás de Elton John num ranking de turnês mais lucrativas de 2019.

DJ Rennan da Penha livre

Preso desde março acusado de associação com o tráfico de drogas, o DJ Rennan da Penha foi solto no dia 23 de novembro. Idealizador do Baile da Gaiola, um dos maiores no Rio de Janeiro, Rennan foi responsável pelo hits de Carnaval “Hoje Eu Vou Parar a Gaiola”, em parceria com MC Livinho. Sua prisão foi contestada desde o início pela família e fãs e, após a decisão sobre a prisão em segunda instância, Rennan deixou Bangu após oito meses de detenção.

Dezembro

CCXP 2019

A edição 2019 da Comic Con Experience (CCXP) foi cheia de novidades para os fãs brasileiros. Os destaques ficaram para a vinda de Gal Gadot e Patti Jenkins, que falaram sobre o próximo “Mulher-Maravilha“; Margot Robbie e o elenco de “Aves de Rapina”; J.J. Abrams, John Boyega, Daisy Ridley e Oscar Isaac no painel de “Star Wars”; o chefão da Marvel, Kevin Feige e a aparição surpresa de Henry Cavill. Mas o ápice do evento foram os reflexos super rápidos de Ryan Reynolds quando um palco quase desmontou em cima do ator.

Lizzo é a Artista do Ano

Lizzo foi eleita a Artista do Ano pela revista Time, que não poupou elogios à cantora de 31 anos. Ícone do empoderamento feminino, suas músicas sobre auto-estima e aceitação, além de toda a sua sensualidade nas redes sociais, foram destacados pela publicação. “Eu tenho feito música positiva há muito tempo, mas aí a cultura mudou. [Ressurgiram] um monte de coisas que existiam, mas não eram populares, como aceitação do próprio corpo. (…) De repente, eu me tornei popular!”, celebrou.

Casamento surpresa de Ludmilla

Foi neste ano que Ludmilla assumiu o romance com a dançarina Brunna Gonçalves. Elas namoravam em segredo há quase um ano quando a relação se tornou pública. Demonstrações de amor não faltaram para Brunna, porém Lud ainda guardava a maior delas. No dia do aniversário da namorada, a funkeira surpreendeu ao pedi-la em casamento e realizar a cerimônia minutos depois, no quintal de casa mesmo. Amigos e familiares já sabiam de tudo e estavam lá para prestigiar o momento.

Star Wars IX

“Star Wars: A Ascensão Skywalker” chegou aos cinemas em dezembro, marcando o último grande lançamento do ano. Muito esperado pelos fãs, o filme encerrou a terceira trilogia da saga. O público, no entanto, ficou bastante dividido com as escolhas de J.J. Abrams para conduzir a história do legado Skywalker. Com a repercussão negativa, o diretor falou em um “modus operandi de raiva” ao classificar a reação da web.